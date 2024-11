Primo piano Delegazione di pescatori di Augusta in udienza dal Papa di

AUGUSTA – Una delegazione di pescatori di Augusta, lo scorso sabato in Vaticano, è stata presente all’udienza concessa da Papa Francesco ai pescatori italiani, insieme ai rappresentanti di categoria e ai familiari, nell’aula intitolata a Paolo VI. L’iniziativa si è tenuta nel solco della Giornata mondiale della pesca, che si celebra il 21 novembre, e l’udienza è stata organizzata dall’Apostolato del mare in Italia della Conferenza episcopale italiana.

La delegazione augustana è stata compulsata alla partenza dalla confraternita dei pescatori di Sant’Andrea apostolo, guidata dal governatore Giulio Morello, e dall’apostolato del mare “Stella Maris” di Augusta, che è stata presente con il cappellano, don Giuseppe Mazzotta. Molto significativa è stata la presenza di giovani pescatori augustani, nei quali il comparto locale ripone grandi speranze.

Ha esordito il vescovo promotore della Apostolato del mare in Italia, monsignor Gianrico Ruzza, che ha delineato le criticità che coinvolgono oggi il mondo della pesca e toccano profondamente la vita dei pescatori e delle lo ro famiglie. Quindi il Papa, rivolgendosi ai pescatori presenti, ha ricordato le origini antiche della professione. “Ad essa – ha detto il pontefice – sono legati anche gli inizi della Chiesa, affidata da Cristo a Pietro, che era pescatore in Galilea“. Ha rilevato poi tre caratteristiche, che diventano anche tre direttrici, su cui si snoda il lavoro dei pescatori: la costanza nella fatica, il senso di comunità nell’equipaggio, la necessità del lavoro di squadra in mare.

“È stata la prima volta in assoluto che il Papa riceve i pescatori italiani. Un bel segno per dire ai pescatori che la Chiesa vuole farsi loro vicina e sostenerli – sottolinea Giulio Morello – Ma anche un segno forte per la società civile, perché, finalmente, “veda” la condizione dei pescatori in Italia e le grandi problematiche che oggi affliggono il mondo della pesca e se ne faccia carico“.

“Un segno valido anche per la nostra città – chiosa il governatore dell’antica confraternita di Sant’Andrea – I pescatori “rimasti” ad Augusta chiedono il sostegno e l’aiuto e dei cittadini delle istituzioni per la difficoltà che il loro lavoro oggi presenta. Altrimenti ad Augusta la pesca, che pure da sempre ha costituito la fonte di sostentamento principale della città, rischia di scomparire per sempre“.