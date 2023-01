Primo piano Papa Francesco riceve la maglia neroverde dell’Augusta di

AUGUSTA – Papa Francesco, nella basilica di San Pietro, con una maglia neroverde, i colori della città di Augusta, tra le mani. Il simpatico siparietto si è svolto ieri mattina, quando il pontefice ha ricevuto alcune coppie di novelli sposi, tra cui una coppia augustana.

Daniele Serra e Tonia Zanti, rispettivamente di 39 e 40 anni, erano convolati a nozze lo scorso luglio, esprimendo al celebrante padre Helenio Schettini, amministratore della parrocchia del “Sacro Cuore di Gesù”, il desiderio di incontrare il Papa. Un desiderio esaudito ieri, dopo le reiterate istanze al Vaticano, e che ha soddisfatto anche un altro desiderio, di un concittadino.

L’idea di portare in dono una maglia neroverde è stata infatti di Sebastiano Di Franco, noto in città come Franky, per un quarto di secolo capo ultrà del tifo organizzato. E precisamente la numero 17 dell’Augusta calcio a 5, blasonata società del futsal tricolore che attualmente milita nella serie B regionale.

“Questa è del mio paese, della città di Augusta“, ha detto Daniele Serra porgendo la maglia neroverde al pontefice. “Il Papa mi ha risposto che era contento della maglietta ricevuta in dono – ci riferisce Daniele Serra – e della nostra gioia di incontrarlo“. Per Tonia Zanti l’incontro con il Papa è stato anche un inatteso regalo per il 40° compleanno. “Per me il regalo più grande è essere qui“, ha detto al pontefice prima di ricevere la benedizione.

Il caso ha voluto che l’incontro tra il Papa e i due augustani sia avvenuto in giorni di grande commozione nella comunità cattolica e non solo, cadendo alla vigilia dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI.