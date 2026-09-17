Primo piano Droga, 18enne augustano arrestato davanti a una discoteca di Catania con oltre 150 dosi nel marsupio di

AUGUSTA – Un diciottenne residente ad Augusta è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nei pressi di una discoteca del capoluogo etneo e, dopo gli accertamenti, sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i militari erano impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio quando, all’ingresso del locale, hanno notato il diciottenne mentre si trovava tra i giovani in fila per entrare.

Alla vista della pattuglia, il ragazzo avrebbe assunto un comportamento che ha attirato l’attenzione dei militari, cercando di nascondersi per sottrarsi al controllo. I carabinieri hanno quindi deciso di fermarlo e procedere alla sua identificazione. Durante le verifiche, secondo quanto reso noto dall’Arma, il giovane avrebbe manifestato una particolare insofferenza, inducendo gli operatori ad approfondire il controllo.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire all’interno del marsupio che il diciottenne portava a tracolla 153 dosi di sostanze stupefacenti di diverse tipologie, già suddivise: 34 dosi di marijuana, 20 di sostanza indicata come “MD”, 79 di ketamina e 20 di “tussy”, conosciuta anche come “cocaina rosa”. Nel marsupio sono stati inoltre trovati 360 euro in contanti, tra banconote e monete, che gli investigatori ritengono riconducibili all’attività di spaccio.

Droga, denaro e il restante materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. Le sostanze saranno sottoposte agli accertamenti qualitativi e quantitativi da parte del laboratorio di analisi.

(Foto di copertina: generica)