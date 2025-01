Primo piano È morto il ciclista 73enne investito sull’Augusta-Villasmundo di

AUGUSTA – Non ce l’ha fatta Giuseppe Riera, il 73enne augustano investito da un’autovettura “pirata” lo scorso 14 novembre sul tratto iniziale della strada provinciale 3 Augusta-Villasmundo, in contrada Vignali.

Nelle ultime settimane, si trovava ricoverato con prognosi riservata in una struttura sanitaria a Bologna, dove è spirato stamani. Dopo l’incidente, era stato trasportato in elisoccorso al “Cannizzaro” di Catania, in condizioni disperate.

Le indagini svolte dagli investigatori del commissariato di Augusta, che sarebbero tuttora in corso, avevano condotto all’identificazione del presunto investitore, una donna augustana.

Il fascicolo aperto allora dalla Procura aretusea per lesioni gravissime, avrà adesso ad oggetto l’ipotesi di reato di omicidio stradale.