Primo piano Incidente Augusta-Villasmundo, gravissimo ciclista 73enne. Rintracciata l’auto coinvolta di

AUGUSTA – È ricoverato al “Cannizzaro” di Catania in condizioni gravissime il 73enne augustano investito stamani da un’autovettura, rintracciata solo in seguito, mentre percorreva in sella alla bici il tratto iniziale della Augusta-Villasmundo.

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattina all’altezza del km 1 della strada provinciale 3, in contrada Vignali.

Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto. Poliziotti del commissariato di Augusta hanno eseguito i rilievi, dopo che gli agenti della Polizia locale hanno interdetto al traffico il tratto stradale, rimasto chiuso per alcune ore.

L’intervento dell’elisoccorso ha consentito di trasferire all’ospedale etneo il 73enne, in condizioni che sono subito apparse serie.

Sarebbe una donna l’automobilista rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato, che dovrà fornire la propria versione sul grave incidente.

(Foto di copertina crediti: S.C.)