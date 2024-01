Primo piano È un 31enne augustano il campione provinciale di scacchi di

AUGUSTA – Si laurea campione provinciale di scacchi l’augustano Juri Quarta, consulente informatico di 31 anni, dal 2019 a Milano per lavoro.

Nel weekend festivo appena trascorso, ha vinto il campionato provinciale di Siracusa, memorial “Edoardo Loschi”, organizzato nel capoluogo aretuseo dall’Asd Scacchistica “Paolo Boi” sotto l’egida della Federazione scacchistica italiana e disputato per tre giornate (dal 5 al 7 gennaio) nella sede dell’associazione culturale “Il cerchio”.

Il torneo ha visto un tabellone con ben sedici giocatori di scacchi, di cui la metà minori di anni 18, tutti rigorosamente tesserati. L’augustano Quarta, categoria Prima nazionale (1N), ha concluso il percorso con 5 punti su 6, ottenuti dopo 4 vittorie, 2 pareggi (0,5 punti ciascuno) e 0 sconfitte.

Il trentunenne, tra i promotori dell’unico campionato provinciale di scacchi svolto ad Augusta cinque anni fa, non si metteva in gioco dal novembre 2021, in quel caso un torneo federale a Milano. Nel suo “curriculum” da scacchista, secondo il sistema di valutazione Elo, ha raggiunto il punteggio più elevato pari a 1.840 nel giugno 2016, mentre è pari a 1.775 quello attuale.

A Siracusa ha guadagnato 13 punti Elo, suo risultato migliore insieme ad altri due open vinti nel 2017 a Catania, e ha conquistato un posto nella squadra di serie B dell’Asd Scacchistica “Paolo Boi” (presieduta dal pedagogista siracusano Salvatore Tondo) per il campionato italiano a squadre che si disputerà alle Ciminiere di Catania nel marzo prossimo.