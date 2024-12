Primo piano Eni Versalis a Priolo, chiusura impianto cracking per investimento su bioraffineria e riciclo chimico di

SIRACUSA – Si è svolto oggi nella sede del Mimit a Roma il primo dei due tavoli tecnici regionali, quello relativo ai siti produttivi siciliani di Versalis, società chimica di Eni.

Durante l’incontro, Eni è entrata nel dettaglio del piano di riconversione industriale dei siti siciliani di Priolo (nella foto di repertorio in copertina) e Ragusa, illustrando le possibili soluzioni e gli strumenti a disposizione per la tutela industriale e occupazionale dell’indotto siciliano, visto l’impegno dell’azienda per la piena occupazione dei suoi dipendenti diretti.

La riunione segue quella del 3 dicembre scorso, in cui si è deciso di costituire due distinti tavoli tecnici regionali per Sicilia e Puglia, e dopo la quale è stato confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che Eni prevede circa 2 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 5 anni e un taglio in termini di emissioni di circa 1 milione di tonnellate di CO2.

Secondo il “Piano di trasformazione e rilancio“ di Eni, verranno chiusi gli impianti cracking a Brindisi e Priolo, e del polietilene a Ragusa. Oggi sono stati confermati, per il polo di Priolo, gli investimenti necessari per la realizzazione di una bioraffineria e di impianti di riciclo chimico.

È stata altresì l’occasione per un confronto tra il Mimit, i rappresentanti di Regione siciliana (al tavolo con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo), Emilia-Romagna, Lombardia, gli enti locali, azienda e sindacati.

Come fa sapere il ministero guidato da Adolfo Urso, la riunione tecnica è stata “aggiornata per consentire all’azienda di fornire in tempi brevi ulteriori informazioni su come procedere alla protezione aziendale e occupazionale dell’indotto“. In particolare, è stato richiesto a Eni di rendere noto il cronoprogramma della riconversione, in modo da permettere di monitorare la continuità dell’indotto.

Si terrà a inizio gennaio, invece, il tavolo tecnico regionale sullo stabilimento Versalis di Brindisi.