Esprimere sé stessi attraverso l’abbigliamento e lo stile, anche senza dipendere dalle passerelle

La Moda si sa, offre i suoi dettami ad ogni anno: le passerelle mostrano sfilate di abbinamenti per gli outfit maschili, femminili e unisex e si tratta di vere e opere d’arte.

Non sempre però possiamo attingere alle tendenze per costruire un look che rappresenti perfettamente la nostra essenza.

Ma ci sono ottime notizie: possiamo adottare alcune strategie per trovare la nostra dimensione anche nell’abbigliamento e soprattutto risparmiare nel rinnovo dell’armadio usando un codice sconto Yoox. Scopriamo dunque tutti i trucchi da sfruttare e perché è davvero importante creare uno stile in linea con la nostra unica personalità.

Tutti i trucchi per creare uno stile unico in base al nostro essere (speciali)

Oggi viviamo in un’epoca dove l’aspetto esteriore è sempre più importante. Indipendentemente dai canoni di bellezza, che variano a seconda del momento, siamo chiamati a far comprendere chi siamo, cosa vogliamo e che direzione stiamo intraprendendo nella vita. Tutto questo accade ogni giorno, nel mondo del lavoro e in tutti i tipi di interazioni con le persone, gli affetti, la famiglia e gli amici.

Possiamo inventare uno stile personale anche senza necessariamente seguire mode o tendenze del momento. L’importante è raggiungere l’obiettivo, ovvero mostrare i nostri gusti, pensieri ed emozioni. In sostanza, dobbiamo vestire con ciò che ci fa sentire bene, e che ci rappresenta appieno.

L’esigenza di cambiare il guardaroba può avvenire in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Ogni tanto, dunque, potremmo trovarci di fronte all’armadio, indecisi se dimenticare definitivamente alcuni capi o meno. Ebbene, non dobbiamo temere, e anzi possiamo cogliere l’occasione di eliminare tutti quelli che non ci piacciono più. Possiamo venderli in stock, sui marketplace, sui gruppi Facebook dedicati, oppure portarli nei negozi che sono attivi nel riuso e riciclo dei vestiti.

Anche se dobbiamo costruire il nostro stile, non significa che non dobbiamo guardarci intorno. Possiamo memorizzare i dettagli che ci piacciono di più e che hanno attirato la nostra attenzione, magari accessori indossati dai personaggi famosi o anche semplicemente da persone incontrate a lavoro o negli ambienti frequentati.

Creare il proprio look non è qualcosa che dobbiamo fare per forza da soli, anzi: sarà divertente chiedere ad un’amicizia qualche consiglio e magari approfittare per fare una bella sessione di shopping. Online, in questo senso, si trovano davvero tante occasioni e risparmiare coi coupon renderà gli acquisti ancora più divertenti. Non dobbiamo escludere anche una visita nei negozi second hand o vintage, dove possiamo trovare delle chicche incredibili a prezzi convenienti, e capi particolari e originali da adattare alla nostra personalità.

Naturalmente non dobbiamo dimenticare di rinnovare o arricchire il comparto scarpe e accessori. A volte un nuovo modello di calzature offre un’impronta completamente diversa a vestiti di cui magari avevamo perso interesse. Allo stesso modo, gli accessori riescono con semplicità e forte impatto al tempo stesso a dare il tocco finale e il carattere unico all’outfit. E abbiamo a disposizione una miriade di varianti tra occhiali, borse, sciarpe, cappelli e cinture per completare qualsiasi look in qualsiasi occasione.

In rete, poi, possiamo trovare tante informazioni utili sugli effetti dei colori sugli abiti, e imparare a mixare le tonalità che preferiamo a seconda del tipo di abito. Potremmo davvero trovare nuove e intriganti ispirazioni, e soprattutto senza dover mettere mano al portafogli.

Infine, sveliamo un trucco a cui spesso in molti non pensano: possiamo far ridisegnare i vecchi abiti da una sarta, e rinnovare il guardaroba spendendo poco e non sprecando. Esistono molti professionisti del settore che possono darci idee davvero creative, e spendendo cifre assolutamente accessibili avremo ridato un senso a ciò che non ci rappresentava più.

Ecco che con qualche piccola strategia possiamo davvero rivoluzionare il nostro look e creare lo stile personale e su misura del nostro essere.