Esodo estivo, Anas: sabato 12 da bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto

SIRACUSA – È previsto per la mattinata di sabato 12 agosto, in apertura del secondo fine settimana dell’esodo estivo con le partenze del ponte di Ferragosto, il picco del traffico veicolare da “bollino nero” dell’Anas sulla rete autostradale e sulle principali arterie italiane.

Nello scorso weekend, sull’autostrada Catania-Siracusa si sono registrati 60mila passaggi, all’altezza del territorio di Carlentini.

Bollino nero, corrispondente al picco, nella mattinata di sabato 12 agosto; bollino rosso per questo venerdì 11, per sabato 12 pomeriggio e per domenica 13.

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari nella mattinata di sabato 12 agosto, Anas rende noto che “presidia la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza“.

Anas ricorda altresì che sono stati sospesi i cantieri autostradali fino al primo weekend di settembre e che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti per questo venerdì 11 dalle ore 16 alle 22, sabato 12 agosto dalle ore 8 alle 22, domenica 13 agosto dalle ore 7 alle 22.

