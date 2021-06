Gustovagando Estate 2021, consigli per viaggiare in comodità e sicurezza di

Dopo un anno di restrizioni e lockdown è il momento di programmare le prossime vacanze estive da soli o in famiglia, tenendo comunque sempre conto delle normative attualmente presenti. Vediamo perciò insieme qui di seguito come organizzare un viaggio comodamente e in sicurezza per l’estate che sta arrivando.

Un viaggio comodo e sereno

Il primo passo è cominciare subito con l’organizzazione pre-partenza, scegliendo la meta ideale secondo le proprie esigenze anche di budget e preparare tutto l’itinerario per farsi un’idea sugli spostamenti e i posti da visitare. Successivamente, preparare tutta la documentazione, come passaporto e documenti d’identità e i biglietti per lo spostamento per le vacanze. Se si tratta di vacanze in famiglia, magari anche con il proprio animale a quattro zampe, bisogna tener conto di tanti aspetti.

È bene innanzitutto informarsi sulle attrazioni o gli eventi per i più piccoli, sui luoghi naturali ed i sentieri da esplorare adatti a tutte le età e soprattutto preparare in valigia tutto ciò che può essere necessario per i bambini e i nostri cuccioli. Nel caso in cui si abbiano degli animali domestici da voler portare con sé, è bene informarsi in anticipo sulle modalità di trasporto affidandosi ad esempio, agli esperti Blisspets, corriere specializzato nel trasporto degli animali.

Inoltre, per viaggiare leggeri è consigliabile seguire alcuni accorgimenti per ottimizzare gli spazi in valigia. Alcuni riescono a viaggiare solamente con uno zaino in spalla, ma va bene anche un piccolo trolley dove mettere solamente le cose strettamente necessarie per la vacanza. Arrotolare i vestiti e la biancheria farà risparmiare molto spazio, raggruppare tutti gli accessori digitali nella tasca del trolley e inserire gli articoli da bagno in una piccola pochette.

Prudenza e sicurezza

Viaggiare nella nuova era post Covid è sicuramente più difficile, ma non certo impossibile, basta seguire le principali precauzioni e norme sanitarie da rispettare. Ogni Paese ha le sue normative e bisogna seguirle tutte, visitando il sito della Farnesina che aiuta a scoprire quali sono i Paesi dove è possibile viaggiare. Per andare a San Marino e in Città del Vaticano non ci sono limitazioni, per gli altri Paesi europei bisogna essere provvisti di Green pass.

Il Green pass è il certificato verde che ora sarà necessario per ogni tipo di vacanza e che certifica che siete stati vaccinati oppure siete guariti dall’infezione da Covid-19. Sarà valido in Italia e in tutti Paesi che fanno parte dell’Unione europea e sarà rilasciato direttamente dalle Regioni o dall’Asl competente del ciclo vaccinale. Gli Stati Uniti d’America per ora hanno sospeso la possibilità d’ingresso per i turisti che arrivano da determinate zone, Italia compresa.

Non sarà difficile mantenere alta la sicurezza durante le vacanze visto che ormai siamo tutti abituati alle giuste norme igieniche. Organizzare e partire per le vacanze estive porterà dei grandi vantaggi, per primo sentirsi finalmente liberi di muoversi, ma anche riuscire a rilassarsi dopo un anno lungo e difficile.