Primo piano Ginnastica artistica, l'augustano Speranza vince due argenti mondiali a Manila

AUGUSTA – Simone Speranza, ginnasta augustano classe 2007, ha conquistato due prestigiose medaglie d’argento alla terza edizione dei Campionati del mondo Juniores di ginnastica artistica a Manila, nelle Filippine.

Nella prima giornata di finali di specialità, il 23 novembre, l’azzurro ha brillato prima al corpo libero con un punteggio di 13.766, piazzandosi alle spalle del cinese Yang Lanbin (13.833), poi agli anelli con 13.666, secondo solo allo statunitense Dante Reive (13.866).

Risultati che confermano il talento del giovane augustano, tesserato con la New Sport di Catania, capace di risalire posizioni rispetto alle qualificazioni e di giocarsi l’oro con distacchi minimi. È stato l’unico azzurro ad aver portato a casa medaglie da questa edizione del Mondiale juniores.

Nei commenti del post-gara, Speranza ha espresso soddisfazione per il doppio argento, pur riconoscendo un pizzico di rammarico agli anelli per un’uscita non perfetta che avrebbe potuto valergli il primo posto. Ha dedicato i risultati alla famiglia, all’allenatore, ai compagni di nazionale e alla Federazione, sottolineando quanto queste medaglie rappresentino uno stimolo in vista dei prossimi impegni.

Per la ginnastica artistica italiana arriva un segnale incoraggiante: da Manila emerge un talento già solido, capace di distinguersi in due attrezzi diversi e di confermare il suo potenziale dopo il quinto posto ottenuto nell’all-around.