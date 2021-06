Primo piano Brucoli, conclusa la prima estemporanea di pittura della Lega navale. I premiati di

AUGUSTA – Si è tenuta ieri, nel giorno della Festa della Repubblica, la prima estemporanea di pittura dal titolo “Brucoli, il suo mare, i suoi scorci”, voluta dalla delegazione di Brucoli-Augusta della Lega navale italiana (Lni). Le premiate sono state Elvira La Ferla, classificatasi prima, e Teresa Casalaina al secondo posto, mentre il premio speciale è stato assegnato a Monica Italia, autrici di dipinti che resteranno esposti, insieme a quelli degli altri partecipanti, nella sede della delegazione in via Libertà 121, a Brucoli, per dieci giorni.

L’iniziativa è stata promossa, nell’ambito delle attività istituzionali della Lni locale, dal presidente Andrea Neri attraverso un bando, pubblicato sui canali social del sodalizio, con il quale si fissava il termine per la richiesta di partecipazione alle ore 20 del 31 maggio e si stabilivano anche le misure dei dipinti da realizzare in presenza nella sede della delegazione, non superiori a cm 50×70 e non inferiori a cm 40×50, ammettendo tutte le tecniche pittoriche purché impiegate per valorizzare il borgo di Brucoli.

La giuria è stata composta da Vittorio Ribaudo, famoso pittore e scultore augustano, presente sin dalla mattina all’evento, dall’assessore al turismo e storica dell’arte Ombretta Tringali, dall’architetto e pittrice amatoriale Marina Malato.

Il presidente Neri, soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa, ha tracciato un bilancio di fine giornata: “L’evento ha visto una grande affluenza di pubblico, nella sede della Lega navale, con oltre un centinaio di visitatori“. Appuntamento alla seconda edizione.