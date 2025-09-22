Primo piano Triathlon olimpico a Pozzallo, gli “ironman” augustani Incari e Fazio ancora protagonisti di

AUGUSTA – Si è svolta ieri, domenica 21 settembre, la prima edizione del “Trofeo Spot olympic triathlon” di Pozzallo (Ragusa), il debutto del triathlon olimpico nella città iblea, con un percorso che ha unito mare e strade dei territori di Pozzallo e Modica. Alla gara, organizzata dall’Asd Triathlon Mothycense, hanno preso parte anche due atleti locali Agostino Incari e Dario Fazio, entrambi protagonisti di rilievo.

Tra i 145 partecipanti, Incari, piazzese di origine ma augustano di adozione, ha chiuso al 3° posto nella sua categoria (M1) e 22° assoluto, mentre Fazio, augustano “doc”, ha ottenuto il 1° posto di categoria (M4) con il 35° piazzamento assoluto.

La competizione, su distanza olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa), è stata resa più impegnativa dal vento, soprattutto nella frazione ciclistica. I due atleti non sono però nuovi a questo tipo di prestazioni: già in questa stagione hanno centrato altri podi a livello regionale.

Soprattutto, sono tra i pochissimi atleti residenti ad Augusta ad aver completato un Ironman, la gara considerata più estrema del triathlon, che prevede 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa. A Cervia nel 2022 riuscirono a tagliare il traguardo, Fazio da 53enne e Incari da 41enne.