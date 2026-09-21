Politica Fratelli d’Italia, Pietro Forestiere nominato commissario cittadino ad Augusta di

AUGUSTA – Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, ha nominato Pietro Forestiere commissario del circolo di Fratelli d’Italia ad Augusta. La nomina, formalizzata il 17 settembre e trasmessa anche al commissario regionale del partito Luca Sbardella, apre la nuova fase organizzativa per il partito della premier Giorgia Meloni nella seconda città della provincia. Lo si apprende da una nota stampa.

Forestiere (nella foto di repertorio in copertina), 42 anni, editore augustano, è tra i fondatori della realtà cittadina di Fratelli d’Italia nel 2013 e componente dell’Assemblea nazionale del partito ininterrottamente dal 2014. Alle elezioni regionali del 2022 è stato candidato all’Ars nel collegio di Siracusa, sempre con Fratelli d’Italia, ottenendo 1.236 preferenze e risultando ad oggi primo dei non eletti.

“Ringrazio Salvo Coletta per la fiducia e per la responsabilità che ha voluto affidarmi. Ringrazio inoltre il commissario regionale Luca Sbardella per il confronto e la collaborazione instaurati fin dal suo insediamento. È un incarico che assumo con spirito di servizio – premette Forestiere – verso una comunità politica alla quale appartengo sin dalla nascita di Fratelli d’Italia e con la consapevolezza che ad Augusta c’è molto lavoro da fare: ricostruire un’organizzazione stabile, allargare la partecipazione e, soprattutto, tornare a mettere al centro idee e proposte per la città”.

Forestiere rivolge un riconoscimento anche al deputato nazionale Luca Cannata, unico parlamentare meloniano nella provincia aretusea: “Con Luca c’è un rapporto consolidato e riconosco il ruolo importante che svolge come cinghia di trasmissione tra il territorio e Roma, facendo arrivare nelle sedi nazionali le esigenze della provincia di Siracusa. Il lavoro del partito sul territorio e quello della rappresentanza parlamentare devono procedere sempre più in raccordo”.

Un passaggio è dedicato anche alla consigliera comunale Tania Patania, che lo scorso luglio ha formalizzato la propria adesione a Fratelli d’Italia: “Con Tania mi lega innanzitutto un rapporto di amicizia e una forte intesa politica. La sua presenza in Consiglio comunale rappresenta un punto di riferimento importante per il partito e lavoreremo in piena sintonia. La linea che ha espresso al momento della sua adesione – quella di valutare ogni provvedimento per i suoi contenuti e nell’interesse di Augusta, con serietà, coerenza e autonomia – è una base chiara sulla quale sviluppare il nostro lavoro istituzionale”.

La nuova fase di Fratelli d’Italia ad Augusta, come sottolinea Forestiere nella nota stampa, sarà aperta alla partecipazione: “Ci sono amici che hanno condiviso con noi tanti anni di percorso e altri che potranno avvicinarsi nei prossimi mesi. A tutti vogliamo offrire uno spazio nel quale confrontarsi e contribuire. Fratelli d’Italia, guidato dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, intende costruire anche ad Augusta una comunità politica radicata, riconoscibile e capace di indicare soluzioni concrete per le criticità del nostro territorio”.

Sul piano programmatico, il neo commissario cittadino dei meloniani evidenzia: “La prima priorità è certamente il depuratore dei reflui urbani e il relativo adeguamento della rete fognaria, un intervento atteso da decenni e il cui iter ho seguito con particolare attenzione negli ultimi tre anni. Nell’agosto 2023 il Governo Meloni ha nominato Fabio Fatuzzo commissario straordinario unico per la depurazione e oggi l’intervento di Augusta è finalmente entrato nella fase operativa: nell’agosto scorso è stato sottoscritto il contratto e l’avvio del cantiere è ormai imminente. Continueremo a seguirne ogni passaggio, perché Augusta deve finalmente vedere realizzata quest’opera”.

“Accanto a questo – aggiunge – ci sono altri grandi temi sui quali il Circolo di Fratelli d’Italia dovrà sviluppare proposte e confronto, anche valorizzando il raccordo con i parlamentari e con i rappresentanti di Governo del partito a Roma o a Palermo che già seguono diversi dossier strategici per il nostro territorio: penso alla qualità dell’aria e alla transizione sostenibile del polo industriale, alle prospettive del porto e alla valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale. Sul piano più propriamente amministrativo, occorre arrivare a tempi certi per affrontare le criticità della raccolta dei rifiuti nelle cosiddette zone esterne, della viabilità alla Borgata e della carenza di parcheggi nel centro storico. Su questi dossier intendiamo promuovere nei prossimi mesi incontri tematici aperti alla cittadinanza, coinvolgendo competenze, associazioni, categorie produttive e quanti vorranno offrire un contributo”.

La riorganizzazione cittadina di Fratelli d’Italia guarda anche alle prossime scadenze politiche: “Il lavoro comincia oggi, ad Augusta, e deve avere innanzitutto radici nella nostra città. Ma ci avviciniamo anche a un 2027 nel quale giungeranno alla loro naturale scadenza sia la legislatura regionale sia quella nazionale. Dovremo arrivarci con un partito organizzato, aperto e presente sul territorio”.