News Taormina Music Awards, anche 40 ballerini guidati dall’augustano Antony Coppola sul palco per Ermal Meta di

AUGUSTA – C’era anche una nutrita rappresentanza della danza locale guidata dall’augustano Antony Coppola sul palco del Teatro antico di Taormina, sabato 19 settembre, per la prima edizione dei Taormina music awards. Quaranta ballerini provenienti da Augusta, Siracusa e Leonforte (nella foto di copertina) hanno preso parte alla coreografia sulle note di Piccola anima di Ermal Meta, inserita nello spettacolo della rassegna musicale.

La partecipazione del gruppo coordinato da Coppola, come racconta a La Gazzetta Augustana.it, è avvenuta su invito dell’organizzazione. I quaranta danzatori si sono uniti a circa trenta componenti del corpo di ballo della nota coreografa tarantina Irma Di Paola, arrivando così a una formazione di una settantina di persone che ha progressivamente occupato il palco del Teatro antico durante l’esibizione.

“Sul palco siamo saliti, poco a poco, settanta ballerini, fino a riempire il palco in un contesto emozionante. Insieme a Irma abbiamo provato a rendere la canzone “Piccola anima” ancora più magica“, riferisce Coppola.

Per il maestro augustano, la partecipazione al grande evento di Taormina si aggiunge a un percorso costruito tra agonismo, insegnamento e spettacolo. In coppia con Maria Grazia Patti, nel 2018 si laureò campione italiano assoluto tra i professionisti delle danze latino-americane e, nello stesso anno, conquistò a Bertrange, in Lussemburgo, il Wdsf professional division World championship master class I Latin, ottenendo poi nel 2019 un altro piazzamento mondiale, sul secondo gradino del podio, a Kosice, in Slovacchia. Nel suo percorso figurano inoltre esperienze in produzioni televisive nazionali legate alla danza, tra cui “Amici di Maria De Filippi” e “Ballando con le stelle”.

Tra i quaranta danzatori da lui coordinati alla manifestazione di Taormina anche i concittadini Deborah Giusto e Umberto Scattareggia, che lo scorso luglio hanno conquistato il secondo posto ai Campionati italiani di categoria e Supercoppa Fidesm 2026 alla Fiera di Rimini, nella classe A delle danze latino-americane, laureandosi vicecampioni italiani. Il risultato ha coronato una stagione agonistica seguita proprio dal maestro augustano.

Sul palco di Taormina il corpo di ballo ha accompagnato colui che si è poi rivelato anche uno dei premiati della serata, Ermal Meta, giacché gli è stato assegnato il Taormina music award “Note d’autore”. Cantautore, autore, polistrumentista e produttore, nato a Fier in Albania nel 1981 e cresciuto artisticamente a Bari, Meta nel 2017 arrivò terzo al Festival di Sanremo con Vietato morire, album nel quale è contenuta anche Piccola anima, per poi vincere Sanremo nel 2018 insieme a Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente.

Quella del 19 settembre è stata la prima edizione dei Taormina Music Awards, manifestazione ideata dal Comune e dalla Fondazione Taormina, con la direzione artistica di Niccolò Petitto. La serata, condotta da Bianca Guaccero e Pino Strabioli, ha alternato esibizioni dal vivo, incontri con gli artisti e premiazioni. Sul palco, oltre a Ermal Meta, Diodato, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Willie Peyote, Mille, Alessio Bondì e Marco Masini. Un ruolo centrale nella manifestazione è stato riservato all’omaggio a Vasco Rossi, destinatario del primo Taormina legend award. Il riconoscimento gli era stato consegnato in precedenza, non potendo il rocker essere presente alla serata; l’iniziativa cadeva inoltre nel venticinquesimo anniversario della sua esibizione al Teatro antico in occasione del Festivalbar del 2001.