Gustovagando Frutta tropicale che passione: dalla tavola alla moda tra cocco, mango e ananas di

Negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale la passione degli italiani per la frutta tropicale, al punto che oggi la si può trovare quasi ovunque. Per non parlare poi del fatto che da anni la si coltiva anche in Italia, proprio perché si tratta di un alimento davvero gettonato nella Penisola. La sua ascesa al successo è stata rapida, dato che oramai rappresenta un must per molte famiglie tricolori, dalle tavole fino ad arrivare agli aperitivi: una frutta valida per qualsiasi occasione. Basti citare ad esempio il mango, il cocco e l’ananas, ma non solo, tra freschezza e sapori inusuali.

Dal primo al dolce

Cucinare con la frutta esotica? Detto fatto. Ci sono tantissime ricette che riescono ad esaltare questo alimento, come nel caso delle classicissime insalate di frutta e ovviamente dei dolci, fra torte e biscotti aromatizzati. La frutta esotica diventa un must anche quando si tratta di accompagnare la carne, come nel caso degli hamburger all’ananas e delle braciole di maiale. Anche primi piatti come il riso con i gamberi possono essere arricchiti con i frutti esotici, e lo stesso discorso vale per i contorni.

La sigaretta elettronica

Se si è stanchi dell’odore pesante delle vecchie sigarette, anche in questo caso entra in gioco la frutta esotica. La sigaretta elettronica, infatti, mette a disposizione una vasta scelta di aromi differenti , come nel caso dell’accoppiata mango e albicocca fino ad arrivare al duetto cocco e ananas. In sintesi, oltre ad alleggerire i polmoni e il fisico in generale, si ha la possibilità di godersi diversi aromi tropicali.

La beauty routine

I frutti tropicali sono ricchi di vitamine e di altre sostanze naturali che giovano alla salute della pelle e dei capelli. Non a caso, vengono spesso impiegati nel settore del beauty, e anche qui ci sono tanti esempi validi che lo confermano, come le creme per il corpo e per il viso al cocco, insieme agli oli struccanti come sempre al cocco. Un altro esempio da citare riguarda i prodotti per il viso come i tonici e gli esfolianti all’estratto di ananas .

La moda sostenibile

Ultimamente si sente spesso parlare di moda sostenibile, per merito dell’intervento di diversi stilisti famosi, che hanno deciso di invertire le tendenze per andare incontro al pianeta. Ecco che nascono vestiti sartoriali e collezioni di gran pregio realizzati utilizzando fibre naturali come quella di cocco. Si tratta infatti di una fibra non solo naturale e sicur a, ma anche ricca di proprietà particolari, come la sua eccellente resistenza alla trazione e alla deformazione.

In conclusione, oggi la frutta tropicale ha invaso la Penisola, dato che la troviamo in tantissimi settori diversi. Non solo la tavola, ma anche il beauty, la moda e molto altro ancora.