Primo piano G7 Agricoltura a Siracusa, avviso ai titolari di strutture ricettive nella provincia di

SIRACUSA – A partire da sabato 14 settembre prossimo, e fino alla conclusione del G7 Agricoltura e Pesca e di “Divinazione Expo 24”, prevista per domenica 29 settembre, i titolari delle strutture ricettive di Siracusa e provincia sono “invitati a registrare le presenze di eventuali ospiti, nell’apposito portale telematico “Alloggiati web”, contestualmente al loro arrivo“.

È l’avviso diramato oggi dalla Questura di Siracusa.

“Tale accortezza – si motiva – si rende necessaria per ragioni di sicurezza e per rendere più immediati i controlli di polizia sui soggetti che potrebbero recare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione di un contesto particolarmente sensibile come il G7 Agricoltura, avvenimento di interesse internazionale“.