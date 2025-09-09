Primo piano Augusta, mensa scolastica al via dal 29 settembre: tariffe e modalità di iscrizione di

AUGUSTA – Ripartirà il prossimo lunedì 29 settembre il servizio comunale di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie cittadine. Lo ha reso noto il Comune con un avviso pubblico, specificando che anche quest’anno la gestione avverrà tramite il portale web Simeal, che consentirà iscrizioni, prenotazioni dei pasti, pagamenti online e comunicazioni.

L’iscrizione è obbligatoria per gli alunni che non hanno usufruito del servizio nel precedente anno scolastico o che iniziano un nuovo ciclo di istruzione. Le domande dovranno essere inviate online a partire da mercoledì 10 settembre, corredate da copia del documento di identità del genitore, attestazione Isee in corso di validità e, se necessario, certificazione medica per intolleranze o allergie alimentari.

Le famiglie sono inoltre tenute a confermare ogni giorno, entro le ore 9, la presenza del figlio a mensa tramite la piattaforma. In caso di mancata comunicazione, il pasto non verrà somministrato. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema PagoPa.

Le tariffe restano le stesse dello scorso anno. Per le famiglie con un Isee pari a 0 euro il costo del pasto sarà di 1,50 euro, che sale a 2,50 euro per chi ha un Isee compreso tra 0,01 e 10.000 euro, a 3,50 euro tra 10.000,01 e 20.000 euro, e a 4 euro tra 20.000,01 e 30.000 euro; oltre i 30.000 euro, il costo massimo a carico delle famiglie è fissato in 4,50 euro per singolo pasto.

Il servizio di refezione rientra nell’appalto biennale 2024–2026, affidato dal Comune per garantire circa 400 pasti al giorno agli alunni delle classi dell’infanzia e della primaria degli attuali tre istituti comprensivi della città.

La gara a procedura aperta si era svolta, nell’estate di un anno fa, in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione della “offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo secondo quanto indicato e riportato dagli atti di gara“. Con determina settoriale del 16 ottobre 2024, il servizio è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) formato dalla mandataria “Grande ristorazione srl” con sede legale a Siracusa e dalla mandante “C.O.T. società cooperativa” con sede a Palermo, che ha offerto l’esecuzione del servizio biennale per 712mila 800 euro oltre Iva, fissando l’importo di 4,95 euro (oltre Iva al 4 per cento) a singolo pasto.

Secondo le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i pasti sono preparati quotidianamente presso un centro di cottura dell’impresa aggiudicataria, trasportati ai plessi e distribuiti nei refettori da personale dedicato, con una presenza minima di un addetto ogni trenta bambini.

Ogni pasto, come stabilito dal capitolato, deve comprendere un primo piatto, un secondo, un contorno, pane, frutta fresca di stagione oppure uno yogurt o un dessert, oltre a una bottiglietta di acqua minerale da mezzo litro. Sono garantite diete speciali per motivi medici o religiosi, così come la possibilità di pasti “in bianco” su richiesta delle famiglie. I menù, articolati su quattro settimane e differenziati tra periodo invernale ed estivo, sono approvati dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell’Asp di Siracusa.

Il capitolato richiede inoltre l’utilizzo di alimenti di qualità, escludendo prodotti Ogm e privilegiando derrate biologiche, tipiche o a filiera corta. È previsto anche il rispetto dei criteri ambientali minimi, con l’impiego di materiali biodegradabili, la raccolta differenziata e la riduzione degli sprechi alimentari.

La qualità del servizio è sottoposta a controlli da parte del Comune, dell’Asp e della commissione vigilanza mensa, con sanzioni già quantificate in caso di inadempienze o irregolarità. La suddetta commissione è composta dal sindaco o suo delegato, un rappresentante dell’ufficio comunale Pubblica istruzione, tre rappresentanti dei docenti e tre dei genitori (uno per ogni istituto comprensivo).

(Foto di copertina: generica)