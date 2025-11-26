Multisala Città della notte, programmazione film dal 26 novembre al 3 dicembre

Eventi

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 26 novembre a mercoledì 3 dicembre 2025

  • Mer 26 novembre

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 16:45 – 19:10 – 21:30
Il maestro (P. Favino) (2h e 5m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

  • Gio 27 – Ven 28 – Sab 29 – Mar 2 – Mer 3 dicembre

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 17:30 – 20:15

  • Dom 30 novembre

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 18:00 – 20:10 – 22:15
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 16:00 – 18:30 – 20:30
Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 16:00 – 22:30

  • Chiusura: Lun 1 dicembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

