Multisala Città della notte, programmazione film dal 26 novembre al 3 dicembre

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 26 novembre a mercoledì 3 dicembre 2025

Mer 26 novembre

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 16:45 – 19:10 – 21:30

Il maestro (P. Favino) (2h e 5m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Gio 27 – Ven 28 – Sab 29 – Mar 2 – Mer 3 dicembre

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 17:30 – 20:15

Dom 30 novembre

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 18:00 – 20:10 – 22:15

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 16:00 – 18:30 – 20:30

Wicked – Parte 2 (A. Grande, J. Goldblum) (2h e 7m): ore 16:00 – 22:30

Chiusura: Lun 1 dicembre

