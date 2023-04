Primo piano Giovane floridiano morto in mare per soccorrere due ragazzini. Lavorava ad Augusta di

AUGUSTA – Lavorava ad Augusta, in un noto supermercato alla Borgata, il giovane floridiano che ha perso la vita nel mare della Marchesa di Cassibile per soccorrere due ragazzini in difficoltà. Vito Bugliarello, 35enne, nel funesto pomeriggio del ritrovamento del corpo esanime, è onorato sui social quale eroe, protagonista di un gesto di estremo altruismo, così come emerso fin dalle prime indiscrezioni giornalistiche.

Poco dopo le 15 di questa domenica, il suo corpo è stato ritrovato in mare, a un centinaio di metri dal punto segnalato ieri, dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. È stato quindi trasportato a bordo di una motobarca dei vigili del fuoco del distaccamento di Augusta fino al porto di Siracusa.

Ieri, dopo il salvataggio che gli è costato la vita, su cui non c’è ancora una ricostruzione ufficiale, erano immediatamente scattate le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, affiancati da unità navali della Capitaneria di porto aretusea, mentre per la giornata odierna avevano passato le consegne ai colleghi reggini.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni ha inteso, sulla propria pagina social, rendere onore al compianto Vito Bugliarello. “Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio ed un disarmante altruismo. Sì, Floridia perde uno dei suoi figli migliori – ha scritto il primo cittadino – A Vito, ed ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie. Grazie per sempre! Un abbraccio affettuoso alla famiglia Bugliarello. Siate forti! Noi, nel nostro piccolo, vi staremo vicino. E non con i fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia“.