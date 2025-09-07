Primo piano Global Flotilla, Augusta crocevia della missione per Gaza di

AUGUSTA – La Sicilia ionica diventa epicentro delle mobilitazioni pacifiste in sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale iniziativa della società civile, il cui convoglio italiano partirà dalle acque del golfo Xifonio di Augusta, con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza e creare un corridoio umanitario.

Nella giornata di ieri, sabato 6 settembre, a Catania, che nelle proprie acque ospita diverse unità navali della “flottiglia”, centinaia di persone hanno risposto all’appello della Cgil, ritrovandosi davanti a Villa Bellini con bandiere palestinesi e della pace, insieme a striscioni con slogan contro la guerra. “La Sicilia continua a mandare un segnale importante, questa è una terra di pace“, ha dichiarato il segretario regionale Alfio Mannino, sottolineando “la grande azione umanitaria che la Global sta mettendo in campo” e il protagonismo delle nuove generazioni nel movimento pacifista.

Contemporaneamente, a Siracusa, altro porto interessato dalla “flottiglia”, la Cgil ha riunito in piazza Archimede, davanti alla sede della prefettura, altrettanti manifestanti tra sindacati, associazioni (compresa quella della stampa) e forze politiche. Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura, dove è stato consegnato un documento alla rappresentante del Governo. Nel testo, la Camera del lavoro di Siracusa chiede che “l’Italia si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale“, denunciando come “la popolazione civile della Striscia di Gaza sia vittima di un assedio che si traduce in bombardamenti, fame, isolamento forzato, negazione dei più elementari diritti alla salute, alla sicurezza, all’autodeterminazione“. Il documento sollecita inoltre l’esecutivo a “impegnarsi attivamente per la fine immediata dei bombardamenti e dell’assedio di Gaza“, a “sostenere il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione“, a “sospendere ogni accordo commerciale con i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali israeliani” e a “schierarsi apertamente dalla parte del diritto internazionale“.

Adesso dalle piazze il testimone passa ai porti, e in particolare a un porticciolo turistico privato sul golfo Xifonio (vedi foto di copertina) dove fervono i preparativi. Come si apprende dalle videointerviste rilasciate a Il Fatto Quotidiano.it, una squadra di sommozzatori della “flottiglia” ha già effettuato nei giorni scorsi controlli antisabotaggio a un’imbarcazione della decina all’approdo. La missione, inizialmente prevista per il 4 settembre e poi rinviata, a quanto si vocifera, al prossimo 11 settembre, dovrebbe salpare per coprire le circa milleduecento miglia nautiche (oltre 2.200 chilometri) che separano la Sicilia da Gaza, in un viaggio stimato di una decina di giorni attraverso il Mediterraneo.