Goletta Verde, torna ad Augusta dopo 7 anni il veliero di Legambiente

AUGUSTA – Mancava ad Augusta da sette anni “Goletta verde“, il due alberi di Legambiente che solca i mari italiani per controllarne lo stato di salute. E per l’imminente occasione, è in programma in città un duplice appuntamento.

Allora, il 15 luglio 2018, fece una brevissima sosta nel golfo Xifonio, per un concomitante sit-in sul lungomare Rossini con il quale si richiamò l’attenzione sul divieto di balneazione dovuto alla mancata depurazione dei reflui civili.

Il prossimo giovedì 17 luglio, nell’ambito della 39ª edizione della storica campagna estiva di Legambiente, l’imbarcazione ambientalista approderà nel porticciolo turistico privato “Porto Xiphonio Augusta” per una due giorni di iniziative che accenderanno i riflettori su giustizia ambientale, energie rinnovabili e Mediterraneo di pace.

Quella che sarà l’ottava tappa del tour 2025 si inserisce in un percorso che toccherà tutte le quindici regioni costiere italiane, partito lo scorso 23 giugno dal Friuli-Venezia Giulia e in arrivo il 9 agosto in Liguria. Quest’anno la campagna si concentra su depurazione delle acque, energie rinnovabili, biodiversità e giustizia ambientale, con il sostegno di partner quali Anev, Conou, Novamont, Renexia e Biorepack.

La tappa locale si aprirà giovedì 17 luglio con il sit-in “Chi inquina deve pagare: Ecogiustizia subito”, previsto alle ore 9,30 presso il canale Alpina, nel territorio di Melilli. L’azione mira a “denunciare le bonifiche mai effettuate nelle aree del Sin di Priolo e la cattiva gestione del depuratore Ias“.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, sulla banchina del Porto Xiphonio Augusta, si svolgeranno i laboratori didattici “Alla scoperta del mare”, seguiti da visite a bordo del veliero. Alle ore 18,30 è previsto l’incontro pubblico “Giustizia ambientale e giustizia sociale: il patto di comunità per il Sin di Priolo”, che metterà a confronto istituzioni, sindacati, imprese e società civile per promuovere un modello di riconversione industriale sostenibile. La serata si concluderà con l’iniziativa “Per un Mediterraneo di pace”, letture dedicate a Gaza.

Venerdì 18 luglio, alle ore 18 nell’auditorium comunale di palazzo San Biagio, si terrà l’incontro “Il porto di Augusta come polo strategico nazionale per l’eolico off-shore. Navigare nella giusta direzione per una giusta transizione energetica”. Il confronto si concentrerà sulle opportunità offerte dal decreto Porti, che individua Augusta come hub per la cantieristica eolica, e sulla possibilità di fare della città un esempio concreto di transizione energetica e industriale.

“Il passaggio di Goletta Verde in Sicilia rappresenta sempre un momento importante per accendere i riflettori sulle criticità ambientali”, dichiara Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia. “Quella di quest’anno – aggiunge – sarà una tappa ricca di appuntamenti, tra Augusta e Agrigento, che metterà al centro del dibattito la nostra capacità di affrontare la crisi climatica valorizzando le opportunità offerte dalle rinnovabili, dall’economia circolare e dalla tutela della biodiversità”.

Ecco il programma dettagliato di “Goletta verde” ad Augusta, così come reso noto da Legambiente.

Giovedì 17 luglio

Ore 9:30 I Canale Alpina, Melilli | Blitz “Chi inquina deve pagare: Ecogiustizia Subito”

La cittadinanza e le popolazioni del polo industriale non accettano più di restare a guardare il mare che muore avvelenato, i suoli contaminati e l’aria resa irrespirabile. Dalle bonifiche mai effettuate nelle aree del Sin di Priolo alla cattiva gestione del depuratore Ias; dalla contaminazione dei fondali all’ultimo disastroso incendio presso Ecomac, con i suoi veleni diffusi su tutto il territorio, la misura è colma! Chiediamo a gran voce: bonifiche immediate, riconversione del polo petrolchimico e che chi ha inquinato – e continua a farlo – paghi!

Ore 17 | a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso Porto Xiphonio, Augusta | Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Vi aspettiamo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Come riconosciamo le tracce dei nidi di tartarughe marine? Gli squali sono pericolosi? Quali azioni possiamo mettere in campo per proteggere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini?

Lo scopriremo insieme, attraverso un’esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante!

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Per info e prenotazioni: campagne@legambiente.it

Ore 18 | a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso Porto Xiphonio | Visite a bordo della Goletta Verde

Ore 18:30 | Porto Xiphonio, Augusta | Incontro: Giustizia ambientale e giustizia sociale: il patto di comunità per il Sin di Priolo

In continuità con la campagna Ecogiustizia Subito, nata per riaccendere i riflettori sui 42 Sin – i siti di interesse nazionale inquinati in attesa di bonifica – la visita della Goletta Verde ad Augusta sarà l’occasione per un confronto tra i diversi attori coinvolti in quella che Legambiente auspica possa essere una nuova rivoluzione industriale, fondata sulla lotta alla crisi climatica, sulla circolarità e sull’innovazione. A partire dalle istituzioni territoriali, dal mondo delle imprese, del lavoro e della ricerca, ma anche dai cittadini e dalle cittadine, che rappresentano quel popolo inquinato in attesa di bonifiche da decenni e che ha stretto un Patto di Comunità per sollecitare, monitorare e promuovere azioni di riconversione nel nome della giustizia ambientale e sociale.

Modera

Carmelo Maiorca, giornalista freelance

Intervengono

Tommaso Castronovo, Presidente Legambiente Sicilia

Alice De Marco, Portavoce Goletta Verde

Marcello Farina, dirigente Uos Attività produttive e Aerca SR, Arpa Siracusa

Roberto Alosi, Segretario generale Cgil Siracusa

Giuseppe Carta, Sindaco Comune di Melilli e Presidente IV Commissione legislativa (ambiente, territorio, mobilità) ARS

Gian Piero Reale, Presidente Confindustria Siracusa

Edy Tamajo, Assessore regionale Attività produttive*

Anita Astuto, Responsabile energia e clima Legambiente Sicilia

Intervengono i rappresentanti delle associazioni partner di Ecogiustizia subito Acli, Arci, Agesci, Azione Cattolica, Libera, i circoli di Legambiente della provincia di Siracusa

Sono stati invitati i deputati regionali e nazionali della provincia di Siracusa, i sindaci, Assessori e consiglieri dei comuni del SIN di Priolo, il presidente e i consiglieri del Libero Consorzio della provincia di Siracusa, i Sindacati, le associazioni ambientaliste e di categoria, i comitati della provincia di Siracusa, Autorità del sistema portuale del Mare della Sicilia Orientale.

Ore 20.00 | Porto Xyphonio, Augusta | Per un Mediterraneo di Pace Letture per Gaza

Intervengono

Kim Heaton-Heather, ResQ People

Arturo Centore, SeaPunk

Andrea Tringali, Piano Terra-Ori Sociali