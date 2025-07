Primo piano Augusta, passaggio di campana per l’Inner Wheel club: Rizzotti nuova presidente di

AUGUSTA – Cerimonia del passaggio di campana per l’Inner Wheel club di Augusta: la docente Alessandra Traversa ha passato il “collare” simbolo della presidenza alla docente Gaetana (detta Tania) Rizzotti per il nuovo anno sociale 2025-2026.

La cerimonia del club di servizio femminile si è svolta in un noto locale cittadino, lo scorso 5 luglio, alla presenza di autorità civili e militari, della past governatrice distrettuale dell’Inner Wheel Nadia Micalizio e dell’attuale vice-governatrice Ivana Sarcià.

La presidente uscente del club, Alessandra Traversa ha esposto il resoconto delle numerose e significative attività progettuali promosse insieme ai soci nel territorio, anche in sinergia con altri club service. Ha ringraziato le socie per la “pregevole collaborazione” e ha augurato alla nuova presidente un “fantastico anno Inner“.

Durante la cerimonia sono state presentate due nuove socie, Rosa Maria Quartarone e Sabrina La Macchia, accolte con grande entusiasmo.

La nuova presidente Rizzotti ha quindi auspicato “un anno di coesione e collaborazione con gli enti del territorio e con gli altri club service“. Ha inoltre ricordato che “il club vive perché le socie tutte con le loro qualità personali, con sincerità, spontaneità e collaborazione servono con la gioia di donare, di fare azioni utili per il prossimo, con vero spirito di servizio e amicizia”.

Il motto internazionale dell’Inner Wheel per l’anno sociale appena iniziato è “Step up and lead by example“, in italiano “Fatti avanti e dai l’esempio”. Gaetana Rizzotti lo ha posto quale filo conduttore della sua programmazione: “Dai l’esempio all’interno della tua comunità mostrando gli ideali dell’amicizia e del servizio personale ogni volta che puoi e ovunque tu sia, offrendo il tuo tempo e il tuo sostegno a progetti che sostengono gli ideali e gli obiettivi dell’Inner Wheel. Puntiamo a fare dell’Inner Wheel un punto di riferimento nella promozione della compassione, dell’empatia, della tolleranza e dell’armonia all’interno delle nostre comunità”.