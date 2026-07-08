Contenuti sponsorizzati I mutui italiani sono tra i più convenienti in Europa: i numeri che parlano chiaro di

Benché stiamo vivendo un periodo piuttosto instabile a livello geopolitico, l’Italia si distingue nel panorama europeo per le condizioni favorevoli offerte nel mercato dei finanziamenti. Come rilevato dagli ultimi dati dalla European Mortgage Federation, nel quarto trimestre del 2025 in Italia il tasso medio applicato sui mutui si è aggirato sul 3,38%, uno dei più bassi in assoluto in tutta Europa, una percentuale che conferma la buona tenuta del comparto creditizio nazionale anche in una fase economica caratterizzata da forte volatilità.

Meglio hanno fatto solo la Spagna (2,63%), la Francia (3,09%), la Danimarca (3,14%) e il Belgio (3,33%). Altri paesi, come il Regno Unito (4,18%), la Repubblica Ceca (4,54%), la Norvegia (5,09%), la Romania (5,82%) e l’Ungheria (6,46%) presentano un tasso medio decisamente meno conveniente.

L’analisi ha inoltre messo a confronto i mutui a tasso variabile e i mutui a tasso fisso. Al momento, come stabilito dalla rilevazione dell’Osservatorio di MutuiOnline, il TAN medio dei mutui variabili si attesta al 2,62%, mentre il TAN medio dei mutui a tasso fisso arriva al 3,37%. Allo stato attuale delle cose, sarebbe più conveniente virare sul tasso variabile, soprattutto per chi è disposto ad accettare un margine di rischio legato all’andamento futuro dei tassi di interesse.

Lo scenario, tuttavia, potrebbe cambiare presto nei prossimi mesi. Secondo le aspettative dei mercati finanziari, entro la fine dell’anno la Banca Centrale Europea potrebbe intervenire sui tassi di interesse. Se dovesse arrivare un primo rialzo di 25 punti base, il TAN medio dei mutui a tasso variabile salirebbe a 2,87%. Se dovessero verificarsi due aumenti consecutivi dei tassi, lo stesso TAN medio arriverebbe invece al 3,12%. In tal caso il vantaggio economico del mutuo a tasso variabile calerebbe notevolmente rispetto a quello fisso.

In ogni caso, dall’analisi emerge che il mercato italiano rispetto a quello europeo dei mutui continua a distinguersi per competitività e presenta ancora ampi margini di crescita in prospettiva futura. Come abbiamo visto, tra i principali mercati europei pochissimi altri paesi offrono attualmente condizioni di finanziamento più vantaggiose rispetto a quelle disponibili in Italia.

Lo studio evidenzia inoltre come il sistema italiano si confermi solido e competitivo, nonostante un contesto influenzato da cambiamenti demografici, tensioni geopolitiche e dalle crescenti difficoltà di accesso alla casa. Un mercato dei mutui efficiente, sottolinea l’analisi, rappresenta un vantaggio sia per le famiglie intenzionate ad acquistare un’abitazione sia per l’intero sistema economico, favorendo investimenti di lungo periodo anche in una fase di elevata incertezza.

Va poi sottolineato che, oltre alla competitività dell’intero mercato dei finanziamenti, l’accesso al credito in Italia risulta anche più semplice grazie a numerosi player del settore, come YouFin.it, dove poter accendere facilmente un mutuo con pochi clic, selezionando quello più vantaggioso secondo le proprie esigenze e i propri obiettivi. La possibilità di confrontare rapidamente le diverse offerte disponibili consente inoltre di individuare la soluzione più adatta, ottimizzando tempi, costi e condizioni economiche del finanziamento.