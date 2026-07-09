Primo piano Augusta, la benedizione del Papa alla corale “Iubilaeum” e alla città suggella la storica trasferta nelle basiliche papali di

AUGUSTA – È rientrata in città la Corale polifonica “Iubilaeum – Città di Augusta”, espressione della parrocchia San Francesco di Paola, dopo la prestigiosa trasferta romana che, sabato 4 e domenica 5 luglio, l’ha vista prestare servizio liturgico in due delle quattro basiliche papali maggiori, la Basilica papale di Santa Maria Maggiore e la Basilica papale di San Pietro in Vaticano.

A rendere ancora più memorabile l’esperienza vissuta dalla formazione diretta da Luigi Trigilio è stato il momento culminante di domenica mattina, quando, al termine della celebrazione nella Basilica di San Pietro, i coristi hanno preso parte all’Angelus domenicale ricevendo la benedizione di Papa Leone XIV dal balcone del Palazzo Apostolico, benedizione estesa ad Augusta. Un momento di intensa emozione, vissuto con la consapevolezza di rappresentare non soltanto la comunità parrocchiale, ma l’intera città di Augusta nel cuore della cristianità.

La corale augustana aveva animato, nel pomeriggio di sabato, la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria Maggiore, per poi accompagnare, nella mattina di domenica, la liturgia nella Basilica di San Pietro, durante l’ottavario dei santi Pietro e Paolo. Alla trasferta hanno preso parte tutti i componenti della corale, accompagnati dal parroco della parrocchia San Francesco di Paola, don Francesco Scatà, e dal cappellano militare di Augusta, don Enrico Gaffuri.

Al termine dell’esperienza romana, il direttore Luigi Trigilio ha affidato a una nota una lunga riflessione, nella quale traspare tutta l’intensità del percorso compiuto in oltre venticinque anni di attività. “Abbiamo davvero coronato un sogno costruito con il sacrificio quotidiano, con l’impegno, con la perseveranza. Un sogno fatto anche di testardaggine, quella sana ostinazione che ci ha permesso, tante volte, di gettare il cuore oltre l’ostacolo“, scrive Trigilio, raccontando le emozioni provate nel dirigere la corale dalle due basiliche papali. “Quando mi sono rivisto dirigere da quel podio della Basilica papale di Santa Maria Maggiore e, questa mattina, nella Basilica di San Pietro, mi è davvero passata tutta la vita davanti“, aggiunge, ricordando i primi passi come organista fino al traguardo raggiunto nelle celebrazioni papali.

Nella sua nota, Trigilio ha rivolto un lungo ringraziamento ai coristi, alle loro famiglie e a quanti hanno contribuito alla riuscita della trasferta, soffermandosi in particolare sul ruolo di don Enrico Gaffuri, definito “autentica e instancabile macchina di pace“, il cui lavoro con il Vaticano e la Segreteria di Stato “ha reso possibile ogni singolo contatto“, superando le complesse procedure autorizzative richieste per operare nei luoghi simbolo della Chiesa universale. Parole di riconoscenza anche per il parroco don Francesco Scatà, che “con orgoglio, entusiasmo e sincera soddisfazione ha accompagnato la Corale in questa meravigliosa avventura“, oltre che per i responsabili delle due basiliche papali, per l’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, per l’arcivescovo emerito monsignor Salvatore Pappalardo e per i numerosi sacerdoti della diocesi che hanno manifestato vicinanza alla corale durante la trasferta. Non è mancato il ringraziamento all’amministrazione comunale e al sindaco Giuseppe Di Mare, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.

La conclusione del messaggio del direttore sintetizza il significato dell’esperienza vissuta: “Porteremo nel cuore la gioia immensa di aver rappresentato degnamente la nostra Città, di averne portato il nome nei luoghi più sacri della Cristianità e di averlo fatto risuonare fino al cuore della Chiesa, davanti al Successore dell’Apostolo Pietro, il Vicario di Cristo“. Per Trigilio, il risultato raggiunto appartiene all’intera comunità della corale: “Questa non è la vittoria di una sola persona: è il successo di una famiglia che da oltre venticinque anni canta, prega e cresce insieme“.

Ieri, una delegazione della Corale polifonica Iubilaeum è stata ricevuta a Palazzo di città dal sindaco e da alcuni componenti della nuova giunta comunale. Presenti, oltre al parroco Scatà e al direttore Trigilio, il presidente Mauro Gulino, il vicepresidente Salvo Mignosa, l’economo Santo Tringali, la segretaria Maria Scatà, il corista Enzo Riera in rappresentanza dell’assemblea dei coristi e l’organista Salvatore Passanisi.

Nel corso dell’incontro, la delegazione ha donato al primo cittadino una riproduzione in gesso della Cupola di San Pietro proveniente dalla Fabbrica di San Pietro in Vaticano e il gagliardetto istituzionale della corale. Secondo quanto reso noto dalla stessa formazione, si è parlato anche di futuri progetti che vedranno ancora protagonista Augusta attraverso la Corale “Iubilaeum”, con l’annuncio di una prossima partecipazione televisiva in diretta su Canale 5, della quale saranno resi noti ulteriori dettagli nelle prossime settimane.