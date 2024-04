Motori I requisiti per il noleggio a lungo termine senza anticipo: quali sono? di

Quando ci si inizia a informare sul noleggio auto a lungo termine non è raro sentir parlare di anticipo. Molte aziende propongono una formula che prevede il pagamento di un canone mensile per tutta la durata dell’accordo, ma a cui va aggiunto un pagamento iniziale che può variare in base al modello e alla durata del noleggio.

Si può comunque ottenere un noleggio auto a lungo termine senza anticipo, grazie al quale è possibile evitare di sostenere questa spesa. Se volete saperne di più continuate nella lettura del nostro articolo.

Perché conviene

Grazie al noleggio a lungo termine senza anticipo i clienti, sia privati che aziende, non devono sostenere alcun tipo di costo iniziale. Può essere una soluzione molto interessante sia per le aziende, che vogliono realizzare delle flotte composte da diversi veicoli riducendo il più possibile i costi, sia per i privati, che così possono tenere quei soldi da parte, senza necessariamente doverli utilizzare per ottenere il noleggio.

L’unico costo da sostenere sarà così quello del canone mensile. Per il resto è l’azienda che fornisce il noleggio a occuparsi di tutto il resto. Il noleggio a lungo termine è una formula nota per essere di tipo tutto compreso: si va dall’assicurazione RCA alla manutenzione del mezzo, fino a incombenze come il pagamento del bollo auto. Il cliente non deve preoccuparsi davvero di nulla, se non di rifornirsi di carburante e di pagare mensilmente la tariffa prevista dall’accordo.

Quali documenti servono per un privato

I documenti richiesti variano a seconda di chi vuole ottenere il noleggio. Cosa deve presentare un privato?

Per prima cosa è necessaria una copia del documento d’identità. Può andar bene la carta d’identità così come la patente o anche il passaporto. I documenti devono essere tutti validi e non scaduti.

Per quanto riguarda i requisiti economici vanno presentate le due buste paga più recenti insieme alla certificazione unica. Di solito sono previste soluzioni anche per coloro che sono stati assunti da poco e che per questo non possono produrre parte della documentazione. In tal caso va allegato un contratto dove si dimostra che il cliente ha superato il periodo di prova.

Quali documenti servono per una azienda o un professionista

Nel caso invece di aziende e liberi professionisti i requisiti da rispettare e i documenti da presentare possono variare molto a seconda della categoria a cui si fa riferimento.

Per le aziende potrebbe essere necessario dover allegare alla richiesta la visura camerale degli ultimi sei mesi, mentre per i professionisti è fondamentale il certificato di attribuzione della P. IVA.

Il nostro consiglio è di controllare con cura, consultando l’azienda a cui ci si vuole rivolgere per il noleggio. Saranno ben lieti di dare tutte le informazioni sulla documentazione da produrre.

I principali requisiti

Per quanto riguarda i requisiti economici non esiste un vero e proprio standard. Avere un contratto a tempo indeterminato è un elemento chiave per molte aziende che offrono questo genere di servizio. Dal punto di vista del reddito è possibile che venga messo a confronto con il canone mensile fisso, così da valutare se la spesa è sostenibile per il cliente.

Anche l’età dell’automobilista può essere una discriminante.