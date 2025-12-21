Magazine Costa global summit, ‘Il salotto dei viaggi group’ premiato a Barcellona di

AUGUSTA – “Il Salotto dei Viaggi group“, con sedi ad Augusta, Catania e Palermo, ha ricevuto anche quest’anno da Costa Crociere il premio “Over the top“, massimo riconoscimento che la compagnia italiana di navigazione da crociera attribuisce alle agenzie partner distintesi per risultati commerciali e performance eccellenti.

Il premio è stato consegnato durante l’evento “Protagonisti del mare 2025“, all’interno del “Costa global summit 26” di Barcellona, un appuntamento che ha riunito oltre 2.500 partecipanti tra importanti partner, agenti di viaggio e ospiti d’eccezione da tutto il mondo, per confrontarsi sul futuro del settore, sulle nuove esperienze di viaggio e sull’evoluzione delle esigenze dei clienti.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi una grande soddisfazione, ma soprattutto una grande responsabilità – dichiara Antonino Di Silvestro, amministratore della sede di Augusta del “Salotto dei Viaggi” – perché certifica un modo di lavorare fatto di ascolto, presenza e attenzione reale verso le persone che si affidano a noi per i loro viaggi. Un risultato che nasce dal lavoro quotidiano di una squadra ampia e strutturata“.

“Il mio primo ringraziamento va ai nostri clienti – sottolinea – che ci hanno scelto e continuano a sceglierci, permettendoci di crescere e migliorare ogni giorno. Questo premio esiste anche grazie alla loro fiducia“.

Di Silvestro non manca di rivolgere un pensiero all’intero gruppo di lavoro, da Augusta a Palermo: “Ringrazio il team della sede di Augusta, così come i team delle sedi di Catania e Palermo, con cui condividiamo visione, metodo e obiettivi. È il lavoro di squadra, silenzioso ma costante, che rende possibili traguardi di questo livello. Un ringraziamento particolare è rivolto anche a Seby Magistro, figura di riferimento del progetto “Salotto dei Viaggi”: la sua visione e il suo supporto sono stati determinanti nel costruire un percorso solido, capace di unire territori diversi sotto un’unica identità, mantenendo sempre al centro la qualità del servizio“.

Il tris del riconoscimento “Over the top” non viene vissuto come un punto di arrivo, ma come uno stimolo a fare ancora meglio. “Il nostro obiettivo – conclude Di Silvestro – è continuare a essere un punto di riferimento per chi viaggia, mantenendo standard elevati, cura dei dettagli e un rapporto umano autentico. Questo premio ci ricorda che la strada intrapresa è quella giusta“.

