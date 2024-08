Magazine ‘Il salotto dei viaggi’ sigla partnership con il Megara Augusta. “Alleanza vincente tra calcio e comunità” di

AUGUSTA – Subito dopo la presentazione della nuova stagione calcistica del Megara Augusta, nei giorni scorsi, “Il Salotto dei Viaggi” di Augusta raccoglie l’appello della società sportiva alla ricerca dichiarata di ulteriori partner del territorio. Antonino Di Silvestro, rappresentante e amministratore dell’agenzia turistica sita in via Roma, ha stretto la mano a Elio Coppola, presidente del Megara 1908, suggellando un accordo commerciale che, a suo dire, “punta a portare nuova energia e risultati importanti al calcio augustano“.

“Vogliamo vedere una squadra vincente, motivata, e vogliamo risultati importanti per il calcio ad Augusta”, afferma Di Silvestro. “Una squadra valorizzata dalla città e dalle proprie istituzioni non rappresenta solo sé stessa – sottolinea – ma diventa un simbolo per tutta la comunità, stimolando la partecipazione e il supporto per lo sport locale”.

Antonino Di Silvestro ed Elio Coppola, insieme, colgono l’occasione dell’annuncio della partnership per rinnovare “l’invito a tutta la comunità imprenditoriale e commerciale locale affinché si unisca per sostenere il Megara 1908 e lo sport di Augusta“.

“Per far funzionare bene una squadra di calcio, è necessario avere energie economiche che derivano dalla comunità stessa”, dice Coppola. “È l’energia economica generata dalle aziende e dai cittadini attorno alla squadra – precisa – che permette di costruire un progetto sportivo solido e vincente”.

A seguito di questa nuova partnership locale, Di Silvestro esprime altresì la sua gratitudine a Sebastiano Magistro, patron catanese del gruppo “Il Salotto dei Viaggi”, “per il supporto e l’opportunità fornita da lui e da tutto il gruppo, che ha permesso all’agenzia di Augusta di offrire ai propri clienti il massimo della qualità nei viaggi“. Nello scorso febbraio, l’agenzia turistica ha infatti ottenuto l’importante premio “Over the top” a bordo della Costa Smeralda, ancorata di fronte al porto di Sanremo per i collegamenti con il 74° Festival della canzone italiana.

“Continueremo a innovare e a migliorare i nostri servizi, perché la vacanza non è solo un prodotto da vendere, ma un’esperienza da ricordare”, evidenzia Di Silvestro. “E ora, con questa partnership – conclude – vogliamo contribuire ulteriormente al nostro territorio. Ringraziamo Elio Coppola per aver creduto nel Megara anche nei momenti più difficili. Insieme faremo grandi cose”.

