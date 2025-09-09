LifeStyle Back to work: i consigli per affrontarlo al meglio di

Anche se le giornate sono, per molti, ancora all’insegna delle ore in costume e degli aperitivi in riva al mare, è impensabile non focalizzarsi sul back to work.

Per molti un vero e proprio incubo, può essere affrontato, se si applica il giusto approccio metodologico, con serenità e mettendo da parte l’oggettivo rischio di burnout.

Priorità innanzitutto

Il primo step da considerare quando ci si chiede come affrontare il back to work riguarda il focus sulle priorità. Sì, la casella delle mail è spesso piena e lo stesso si può dire per l’agenda. Essenziale, però, è concentrarsi su quello che è davvero urgente.

Il detto “Se tutto è urgente, nulla è urgente” deve essere sempre messo in primo piano e considerato come un mantra per capire quando arriva il momento di iniziare a organizzare meglio la propria routine lavorativa.

Il potere dello stile di vita

Le vacanze sono spesso sinonimo di poca regolarità dal punto di vista dello stile di vita.

Per rendere sia la mente, sia il corpo in grado di affrontare al meglio il ritorno al lavoro, è importante lavorare su questo aspetto e, già qualche giorno prima del rientro previsto, cominciare, per esempio, a ridurre il consumo di bevande alcoliche e di alimenti zuccherati, concentrandosi invece su alimenti vegetali di stagione e freschi, variando possibilmente i colori.

Cruciale è anche iniziare a coricarsi e ad alzarsi alla stessa ora, tenendo conto dell’importanza di dormire almeno 7-8 ore a notte. Qualora i primi giorni si dovessero incontrare delle difficoltà, ci si può aiutare, previo consulto con il proprio medico curante, ricorrendo alla supplementazione.

Attenzione: è importantissimo scegliere, per l’acquisto di questi prodotti, solo siti regolamentati. Le farmacie online, legali in Italia da più di dieci anni, sono un ottimo punto di riferimento in merito in quanto, prima di iniziare a vendere, devono superare un iter autorizzativo molto severo.

Su questi portali è sempre possibile trovare una selezione di integratori per la stanchezza fisica e mentale, di svariati brand tutti ovviamente certificati dal Ministero della Salute.

Piccoli cambiamenti alla morning routine

Molti dei trucchi per un back to work vincente sono davvero semplici. Uno dei più impattanti prevede il fatto di attuare dei piccoli cambiamenti alla propria morning routine, in modo da mantenere, seppur in modo diverso, quel senso di novità portato dalla vacanza.

Può bastare fare colazione in un bar diverso dal solito o cambiare la strada che d’abitudine si percorre per andare in ufficio.

Un altro trucco tanto semplice quanto efficace? Il fatto di puntare la sveglia anche solo 30 minuti prima per dedicare del tempo all’attività fisica.

Lo yoga, se si conoscono le posizioni giuste, può rivelarsi congeniale.

Tra le più importanti per la flessibilità della schiena troviamo Balasana, o posizione del bambino.

Come si esegue? Ecco cosa fare passo dopo passo:

Siediti sui talloni.

Inspira e porta il busto in avanti, facendo in modo che entri in contatto con le cosce.

Fai in modo che la tua fronte poggi su un tappetino ad hoc (in alternativa, va benissimo un cuscino).

Rilassa le spalle e, dopo aver fatto scivolare in avanti le braccia, allunga e distendi la schiena.

Con l’ausilio della respirazione diaframmatica, potrai apprezzare un notevole miglioramento dei livelli di rilassamento della zona lombare, il che rappresenta una base preziosa per preparare il corpo alle lunghe ore di sedentarietà alla scrivania che, ormai da tempo, caratterizzano praticamente tutte le professioni.

Non dimenticare lo svago

Fine delle vacanze non è sinonimo di epilogo dei momenti di svago. Ricorda di ritagliarti sempre del tempo a essi dedicato. Dall’aperitivo alle semplici chiacchiere con gli amici, si parla di veri e propri regali per il benessere mentale a lungo termine.