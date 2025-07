Primo piano Incendio Ecomac, ad Augusta riunione straordinaria della commissione Ambiente dell’Ars di

AUGUSTA – È stata convocata per oggi, mercoledì 24 luglio, alle ore 11 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, una riunione straordinaria della quarta commissione “Ambiente, Territorio e Mobilità” dell’Assemblea regionale siciliana, presieduta dal deputato regionale Peppe Carta, sindaco di Melilli.

All’ordine del giorno l’emergenza ambientale che interessa l’intera Aerca (Area ad elevato rischio di crisi ambientale) di Siracusa, aggravata dal recente incendio di rifiuti plastici divampato il 5 luglio nell’impianto Ecomac di Augusta.

Alla seduta è prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, quali parlamentari, il prefetto di Siracusa, assessori regionali, dirigenti dei dipartimenti Ambiente, Energia, Acqua e Rifiuti, i sindaci dei Comuni ricadenti nell’Aerca, come il padrone di casa Giuseppe Di Mare sindaco di Augusta, i vertici di Arpa Sicilia, Asp, Vigili del fuoco, associazioni di categoria e realtà ambientaliste.

“È fondamentale garantire un confronto diretto con tutti gli attori coinvolti per comprendere appieno le conseguenze dell’incendio e attivare tutte le misure necessarie alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica“, ha dichiarato Peppe Carta, promotore dell’incontro. “Questa non può essere una semplice analisi post-evento: serve un piano concreto di prevenzione e di controllo per il futuro“, ha aggiunto il deputato regionale nonché sindaco di Melilli.

Secondo quanto apprendiamo, alla seduta della commissione accedono, oltre alle figure istituzionali, solo i rappresentanti delle associazioni invitate, seguirà una conferenza stampa aperta al pubblico.