Primo piano Augusta, bocciata in consiglio comunale la mozione Ecomac. Pd-M5s: “Sindaco spieghi il dietrofront” di

AUGUSTA – Nella seduta del consiglio comunale del 29 settembre, si è discusso quale ultimo punto all’ordine del giorno la “Mozione sull’incendio Ecomac del 5 luglio 2025 e potenziali incidenti rilevanti in zona Aerca della provincia di Siracusa – Tutela ecosistema naturale ed urbano e protezione civile”, presentata dai consiglieri di minoranza Giancarlo Triberio, Milena Contento, Roberta Suppo e Uccio Blanco. Dopo uno scambio di critiche tra banchi opposti per il mancato confronto nell’apposita commissione consiliare, la mozione è stata respinta con i 12 voti contrari dei consiglieri di maggioranza presenti contro i soli 4 favorevoli degli stessi proponenti. Questi ultimi, attraverso una nota stampa a margine della seduta, attaccano duramente sindaco e maggioranza.

“Il Sindaco querela Ecomac dopo l’ennesimo incendio (qui l’articolo, ndr), ma la sua maggioranza boccia la nostra mozione per la tutela dei cittadini e dell’ambiente”, dichiarano congiuntamente.

I due consiglieri del Pd, Triberio e Contento, insieme ai due del Movimento 5 stelle, Suppo e Blanco, esprimono pertanto la loro “profonda delusione e preoccupazione per la bocciatura della mozione presentata riguardante la vicenda Ecomac da parte dei consiglieri di maggioranza che sostengono l’amministrazione Di Mare“, puntualizzando “che intendeva impegnare il Sindaco e tutto il consiglio, a seguito delle gravi preoccupazioni per la salute e la sicurezza dei cittadini dopo l’incendio, al fine di attuare azioni concrete e pratiche“.

La mozione proponeva quattordici azioni, a detta dei consiglieri, definite “misure immediate e di programmazione futura per tutelare i cittadini“, tra le quali evidenziano: “la costituzione del Comune come parte civile nei confronti dell’Ecomac; campionamenti continui sulle acque di falda, sul suolo e sui prodotti agricoli coltivati per monitorare i rischi nel prossimo futuro; la richiesta alla Regione di implementare le centraline di controllo della qualità dell’aria nel nostro territorio; investimenti per implementare sistemi di allerta ed evacuazione della popolazione con sistemi informativi e non solo“.

“Chiediamo al Sindaco e alla sua maggioranza di spiegare ai cittadini il loro dietrofront bocciando, ieri durante la seduta consiliare, nei fatti queste proposte concrete a tutela dei cittadini e dell’ambiente, nonostante le loro dichiarazioni pubbliche di condanna degli avvenimenti occorsi all’Ecomac – sottolineano – Viene svelato il giochetto ormai consueto che utilizza il Sindaco leone sui social e nelle sue fantasmagoriche dichiarazioni e invece poi nei fatti concreti e quando si può agire fattivamente si schiera, insieme alla sua maggioranza, contro gli interessi degli cittadini e dell’ambiente“.

“I consiglieri del Pd e del Movimento 5 stelle continueranno a lavorare e a proporre azioni amministrative – concludono nella nota – per la tutela e la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e la salvaguardia ambientale per un futuro sviluppo ecocompatibile che riteniamo più importanti di qualche sponsorizzazione“.

(Nella foto di repertorio in copertina: incendio Ecomac del 5 luglio scorso)