Primo piano Incendio in raffineria Sonatrach, i due operai feriti al “Cannizzaro” di

AUGUSTA – Un incendio nella raffineria Sonatrach di Augusta con il bilancio di due operai feriti, che non sarebbero in pericolo di vita. Sono le prime informazioni su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di questo venerdì.

Durante l’avviamento impianti, sottoposti alla fermata di manutenzione, si è verificato un innesco in un piccolo fornetto di rigenerazione, per cause in fase di accertamento.

Come rende noto l’azienda in serata, l’incendio sviluppatosi è “sotto controllo” e se ne stanno occupando le squadre interne con il supporto di un’autopompa dei vigili del fuoco. ⁠”Le fiamme si sono sviluppate in un’area secondaria – viene precisato – dove non ci sono materie pericolose per l’atmosfera“.

I due operai feriti, dipendenti Sonatrach, sono stati trasportati inizialmente al pronto soccorso del “Muscatello” per ricevere le prime cure e poi all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.