Primo piano Incendio in zona industriale, bruciano pneumatici. Allertata popolazione di Augusta: “Restare a casa” di

AUGUSTA – Non arretra neppure in serata il fronte del fuoco dell’incendio divampato oggi nel territorio di Melilli e in particolare a Villasmundo, la frazione più vicina ad Augusta. Nonostante le decine di squadre mobilitate per contenere i roghi, in fumo anche numerosi pneumatici, presumibilmente di una ditta nella zona industriale, fatto che induce il sindaco Giuseppe Di Mare ad allertare la popolazione.

Alle ore 22, sia tramite canale “Telegram” che le pagine social del Comune e del Sindaco, viene comunicato che “l’incendio in corso nel territorio della zona industriale ha coinvolto diversi pneumatici” e che “si prevede che le esalazioni dell’incendio interesseranno il nostro territorio a breve“. Pertanto, “si consiglia alla cittadinanza, per fini precauzionali, di restare a casa“.

[Aggiornamento ore 00,15] Il Comune annulla il precedente “consiglio” precauzionale, che era stato ribadito dal primo cittadino in una successiva diretta social, e rende noto che “Arpa ci ha comunicato che i venti soffiano in direzione da allontanare le esalazioni dalla nostra città”.

