Primo piano Incendio nella zona industriale di Priolo, evacuata la spiaggia di

PRIOLO GARGALLO – Tra i diversi incendi che sono divampati nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Priolo Gargallo, desta particolare preoccupazione quello sviluppatosi nelle vicinanze della centrale elettrica Enel “Archimede”.

Intorno alle 16 il sindaco di Priolo, Pippo Gianni ha comunicato che, “a causa del forte vento che si sta propagando nella zona circostante, a scopo precauzionale“, si è deciso di far evacuare la spiaggia di Marina di Priolo, dove erano presenti numerosi bagnanti.

Per mobilitare il personale necessario a domare le fiamme, il primo cittadino ha allertato il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ottenendo altresì l’invio di altre squadre dei Vigili del fuoco e di una squadra del Corpo Forestale regionale, a fianco di quelle già presenti unitamente a Polizia locale e Protezione civile.

I primi incendi segnalati, poco dopo le 14, sono divampati in particolare lungo la strada provinciale 114, nella zona della ex Belleli e in via Pindemonte.

“Gli incendi, propagati dal vento, secondo le prime indagini – ha fatto sapere, nell’immediato, il sindaco Gianni – sarebbero di natura dolosa“.

(Nella foto di copertina: incendio di Priolo visto da Augusta, ore 16)