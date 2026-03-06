Primo piano Augusta, incendio in un lotto privato alle porte di Brucoli: denunciato il presunto responsabile di

AUGUSTA – I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Augusta hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria un uomo di 43 anni, augustano e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio.

L’episodio risale alla sera del 24 febbraio scorso e si è verificato in un lotto privato alle porte di Brucoli, in un’area dove sono in corso lavori per la realizzazione di strutture turistico-ricettive, a ridosso dell’incrocio tra via Libertà e la strada che conduce alla Gisira. Le fiamme, visibili anche da alcuni passanti in transito lungo la zona, hanno interessato materiale edile presente nel cantiere.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, “le tempestive indagini dei Carabinieri scaturite dalla denuncia sporta dal proprietario” del lotto hanno consentito ai militari di ricostruire la dinamica dell’accaduto. In particolare, attraverso la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore del gesto, che “utilizzando liquido infiammabile, avrebbe dato alle fiamme materiale edile destinato ai lavori”.

Nel corso delle attività investigative, i carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare, al termine della quale sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti che l’uomo avrebbe indossato al momento dei fatti, ritenuti utili ai fini delle indagini.

(Foto di copertina: repertorio)