Sport Judo giovanile, augustana d’argento al Gran prix Sicilia di Furci Siculo di

AUGUSTA – Judoka augustana d’argento nella seconda tappa del Gran prix Sicilia per Esordienti B, disputata sotto l’egida della Fijlkam nello scorso fine settimana al palazzetto dello sport di Furci Siculo (Messina).

Sul secondo gradino più alto del podio è salita la quattordicenne Roberta Abate, allenata dal maestro Francesco Cardone, che ha fatto il suo esordio con medaglia nella categoria di peso -44 kg.

Ha combattuto e vinto fino alla finale, nella quale ha dovuto arrendersi a un’avversaria che aveva già superato per ippon (ko) in un’altra competizione, subendo però in questa occasione la sconfitta per immobilizzazione.

La giovane Abate si sta affermando da un paio d’anni nel judo giovanile siciliano, portando in alto in questa disciplina olimpica il nome della città di Augusta e del sodalizio sportivo Dragon’s fighters team Firullo.