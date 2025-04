Sport Milano Marathon, la ‘prima’ dell’augustano Salerno vale il 165° posto su 10mila di

AUGUSTA – Alla ventitreesima edizione della Milano Marathon si sono iscritti 10.250 runner, poco più della metà stranieri, in rappresentanza di ben 106 nazioni. E due podisti dell’Asd Atletica Augusta, ieri, hanno tagliato il traguardo del percorso urbano meneghino ad anello sulla distanza regina di 42,195 km.

L’ex triatleta Ennio Salerno (nella foto di repertorio in copertina), alla sua prima maratona, ha fatto registrare una prestazione eccezionale, firmando il tempo di 2h46’47”, che gli è valso il 165° posto assoluto nonché il 34° per la categoria SM35. “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, che mi ha accompagnato in quest’avventura“, dichiara raggiante a La Gazzetta Augustana.it.

Ottima la prestazione dell’altro neroverde Sebastiano Alicata, che ha concluso la gara in in 3h03’32”, piazzandosi 493° nella classifica generale e 46° per la categoria SM50.

“Risultati che testimoniano il duro lavoro e la passione per la corsa. L’Atletica Augusta continua a correre veloce“, è il commento dei dirigenti del sodalizio all’esito di una domenica che ha visto altresì un runner augustano portare i colori neroverdi sotto un traguardo oltre il confine nazionale.

Infatti, nella mezza maratona di Vienna, nell’ambito della quarantaduesima Vienna City Marathon, Vincenzo Di Domenico ha percorso la distanza in 1h47’32”, classificandosi 1.884° assoluto e 40° per la categoria SM60.