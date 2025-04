Eventi Nuova Acropoli Augusta, al via mercoledì nuova edizione del corso di filosofia attiva di

AUGUSTA – “Il tuo miglioramento aspetta proprio te“. Con questo motto, la filiale cittadina di “Nuova Acropoli“, organizzazione internazionale no profit fondata nel 1957 e oggi presente in 53 Paesi, lancia la nuova edizione del proprio corso di filosofia attiva.

L’appuntamento con la presentazione è fissato per mercoledì 9 aprile alle ore 19 nella sede associativa in viale Italia 262, alla Borgata.

“Filosofia attiva – si legge nella nota del sodalizio presieduto da Adriana Pricone (nella foto di repertorio in copertina) – significa conoscere, fare propri ed applicare nella quotidianità di ciascuno valori e soluzioni sempre attuali, tramandati da tutti i grandi maestri del passato e necessari per vivere consapevolmente ed in prima persona“.

“Nuova Acropoli” infatti intende proporre un ideale di sviluppo personale e collettivo attraverso lo studio della filosofia, la promozione della cultura e la pratica del volontariato, “allo scopo di realizzare un mondo migliore e più etico e nella convinzione che ogni cambiamento, anche il più grande, dipenda e cominci da ciascuno di noi“.

“La filosofia attiva – si sottolinea – è lo strumento adeguato perché il pensiero, accompagnato dall’azione pratica, sviluppa e migliora l’individuo, rendendolo anche un motore di cambiamento della società“.

Il corso è gratuito e aperto a tutti coloro che condividono tale approccio. Si articola in un incontro alla settimana della durata di due ore durante il quale, con un linguaggio semplice e diretto, e unendo alla teoria anche la pratica filosofica, vengono approfonditi interrogativi e risposte dei grandi pensatori della filosofia orientale e occidentale.

“Conosceremo i loro insegnamenti – conclude la nota dell’associazione sul corso al via – scopriremo nuovi spunti di saggezza per stimolare le nostre migliori qualità, impareremo come metterli in pratica nel nostro quotidiano per vivere da protagonisti nella nostra vita e nel percorso della nostra società, cercheremo le risposte alle domande più significative che sorgono nella nostra vita, avremo l’opportunità di conoscere a fondo noi stessi, gli altri ed il mondo in cui viviamo“.