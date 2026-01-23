Sport Karate giovanile, due ori per la Rembukan Villasmundo al Grand prix di Croazia di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si è svolto a Rijeka (Croazia), il Grand prix Croatia 2026 di karate, una delle competizioni internazionali più importanti e prestigiose del circuito continentale, giunta alla trentaquattresima edizione.

L’evento nello scorso weekend ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atleti provenienti da circa venti Paesi, molti dei quali hanno utilizzato la manifestazione come test in vista del prossimo campionato europeo in programma a febbraio.

La Rembukan di Villasmundo del maestro augustano Marcello Di Mare, ha preso parte alla competizione con cinque dei suoi migliori atleti, ottenendo risultati di grande rilievo e confermando l’ottimo lavoro di preparazione svolto in palestra.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati: Riccardo Castro, medaglia d’oro nella categoria Cadetti -52 kg, e Iacopo Pugliares, medaglia d’oro nella categoria Under 14 -40 kg.

Buona anche la prova di Desirée Spampinato, che ha chiuso al quinto posto nella categoria Under 14 -47 kg, sfiorando l’accesso al podio. Undicesima posizione, infine, per Alberto Pugliares nella categoria Cadetti -52 kg e per Salvo Di Bartolo nella categoria -63 kg, entrambi protagonisti di prestazioni positive in un contesto di alto livello tecnico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Di Mare, che ha sottolineato come i risultati ottenuti rappresentino la conferma della crescita tecnica e caratteriale dei suoi atleti. “I ragazzi – ha commentato il maestro augustano – hanno affrontato una competizione molto impegnativa con determinazione e maturità dimostrando di poter competere ad armi pari con avversari di livello internazionale. Questo appuntamento ci dà importanti indicazioni in vista dei prossimi impegni stagionali”.