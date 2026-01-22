Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 22 al 28 gennaio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 22 gennaio a mercoledì 28 gennaio 2026

Gio 22 – Ven 23 – Sab 24 – Mar 27 gennaio

Mercy (C. Raven, J. Maddox) (1h e 40m): ore 21:00

La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 17:00 – 19:20 – 21:40

Prendiamoci una pausa (C. Gerini, M. Giallini, F. Volo) (1h e 42m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Domenica 25 gennaio

Mercy (C. Raven, J. Maddox) (1h e 40m): ore 22:00

La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 17:45 – 19:45

Prendiamoci una pausa (C. Gerini, M. Giallini, F. Volo) (1h e 42m): ore 17:45 – 20:10

Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 16:00 – 22:10

Mer 28 gennaio

Mercy (C. Raven, J. Maddox) (1h e 40m): ore 21:00

La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 17:00 – 19:20 – 21:40

Prendiamoci una pausa (C. Gerini, M. Giallini, F. Volo) (1h e 42m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 18:00 – 20:00

Chiusura: Lun 26 gennaio

Per informazioni e ticketing

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

