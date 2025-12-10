Primo piano Augusta, affidati a una ditta locale i lavori di completamento della palestra di via Muscatello di

AUGUSTA – Dopo alcuni mesi di stallo e un cantiere rimasto incompiuto a seguito della risoluzione del precedente appalto aggiudicato nel luglio del 2024 a un operatore economico di Ragusa, il Comune di Augusta ha formalmente affidato a una ditta locale i lavori di completamento e di riparazione delle opere eseguite “non a regola d’arte” nella palestra della cittadella degli studi, insistente su via Muscatello.

Con determinazione settoriale del 5 dicembre, l’ente ha disposto l’affidamento diretto, tramite piattaforma Mepa, all’operatore economico “Alfa impianti srl”, per un importo contrattuale pari a 72mila 124 euro (Iva al 10 per cento inclusa) a carico del bilancio comunale 2025. La ditta aggiudicataria ha presentato un ribasso dell’11 per cento sull’importo soggetto a gara.

L’intervento riguarda i lavori di completamento e la riparazione delle opere di manutenzione straordinaria della palestra adiacente al plesso centrale dell’Istituto comprensivo “Principe di Napoli”, uno dei pochi impianti sportivi comunali al coperto, chiuso da anni per condizioni attestate di inagibilità.

Il nuovo appalto, dopo il precedente risolto a fronte di un quadro economico che era lievitato a 273mila 607 euro oltre Iva, rappresenta un passaggio decisivo per sbloccare un’opera infrastrutturale a lungo attesa non solo dagli studenti.