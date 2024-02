Primo piano Kickboxing, Asd Bushido di Augusta a Caltanissetta 6 medaglie e pass per i campionati italiani di

AUGUSTA – Un passo avanti di team per l’Asd Bushido Academy Martial Arts, raddoppiando le medaglie conquistate all’esordio sui tatami del campionato regionale della Federkombat. Dalla 1ª fase al Pala Catania, lo scorso novembre, alla 2ª fase al Pala Cannizzaro di Caltanissetta, questo mese.

Tra i circa 450 fighter della manifestazione nissena, sei gli atleti del sodalizio augustano accompagnati dai maestri Antonio Milici, Sergio Siniscalchi e Domenico Costanzo. Tutti a medaglia, nelle rispettive specialità e categorie della kickboxing.

Per gli atleti della specialità kick light (light contact con calci circolari bassi), due le medaglie d’argento, uno con Vida Caorsi nella categoria Seniores (19-40 anni) -65 kg, l’altro con Gabriele Piccardi nella categoria Older Cadets (13-15 anni) +60 kg; inoltre per il medagliere del team, un bronzo ottenuto da Giuseppe Cuntrò nella categoria Younger Cadets (10-12 anni) 50 kg.

Nella specialità del light contact, è stato d’argento, tra i Seniores 70 kg, Valerio Di Gaetano.

Infine, nel point fighting (la specialità più vicina al karate), due medaglie di bronzo sono arrivate dalla categoria Younger Cadets -40 kg con Giada Di Franco e dalla categoria Older Cadets -55 kg con Gabriele Salis.

“Siamo rimasti soddisfatti dei nostri atleti – riferisce il maestro Milici, anche a nome dei colleghi Siniscalchi e Costanzo – nonostante questa volta non siamo riusciti a portare a casa neanche un primo posto, per un arbitraggio abbastanza discutibile“.

“Grazie alle medaglie conquistate nella prima fase a Catania, abbiamo ottenuto il punteggio – sottolinea – per andare ai campionati italiani che si svolgeranno per i cadetti a Lignano Sabbiadoro dall’11 al 14 aprile e per Juniores e Seniores a Jesolo dal 23 al 26 maggio“.

(Nella foto di copertina: Vida Caorsi con i maestri Antonio Milici e Sergio Siniscalchi)