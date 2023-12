Primo piano Kickboxing, tre medaglie per l’Asd Bushido di Augusta nella 1ª fase del campionato regionale di

AUGUSTA – Tre medaglie conquistate da allievi dell’Asd Bushido Academy Martial Arts di Augusta nella 1ª fase del campionato regionale di kickboxing svolta a Catania sotto l’egida della Federkombat, l’unica federazione riconosciuta dal Coni e dalla Wako per questo diffuso sport da combattimento.

Circa 580 i partecipanti al Pala Catania, nell’ultima domenica di novembre, tra cui i fighter delle categorie over 10 a sfidarsi nelle varie specialità per potere accedere alle selezioni nazionali per far parte della squadra italiana nelle prossime competizioni internazionali.

Due medaglie d’oro e una d’argento per gli allievi del sodalizio augustano, presieduto dal maestro Antonio Milici e che annovera tra i fondatori e maestri anche Sergio Siniscalchi. Sul gradino più alto del podio sono saliti Giada Di Franco, specialità point fighting, nella categoria Younger Cadets (10-12 anni), e Valerio Di Gaetano, specialità light contact, categoria Seniores (19-40 anni). Argento per Gabriele Salis, specialità light contact, categoria Older Cadets (13-15 anni). A un passo dal podio, piazzandosi al quarto posto, Caterina Gianino.

“È stato qualcosa di particolare – riferisce il maestro Antonio Milici a La Gazzetta Augustana.it – perché finalmente dopo molti anni si è avuto un vero e proprio campionato regionale di notevole importanza, grazie al fatto che la Federkombat è diventata la prima e unica federazione italiana per la kickboxing ufficialmente riconosciuta dal Coni“.

“Medaglie meritate per i nostri atleti – aggiunge – tutti al debutto in una gara ufficiale, dopo una preparazione agonistica veramente importante, piena di sacrifici e costanza negli allenamenti, grazie ai quali sono riusciti distinguersi con degli avversari di notevole preparazione tecnica, provenienti da scuole marziali con campioni di livello internazionale. Una grande soddisfazione“.