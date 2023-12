Primo piano Augusta, 9° concorso fotografico pro Airc, il bilancio finale e i premiati di

AUGUSTA – “Solo con questa manifestazione, abbiamo raccolto più di 30mila euro in 9 anni. Quest’anno circa 4mila euro, in un mese. Ciò significa garantire ogni anno dei soldi a cui la ricerca oncologica può attingere“. È il bilancio reso noto dalla delegata del comitato Augusta della Fondazione Airc, Sabrina Toscano, insieme al consigliere regionale del comitato Sicilia, prof. Angelo Messina, alla conclusione della nona edizione del concorso fotografico lanciato in città, il cui ricavato, attraverso donazioni contestuali, è stato devoluto interamente alla ricerca oncologica pediatrica.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel salone di rappresentanza del palazzo di città, lo scorso sabato 25 novembre. Sul tema “Ogni paesaggio ha la sua storia: quella che leggiamo, quella che sogniamo e quella che creiamo“, aforisma del musicologo inglese Michael Kennedy, i due scatti inviati da ogni partecipante-donatore sono passati al vaglio, nelle settimane precedenti, delle due giurie, una di “qualità” e una “tecnica”, composte da numerosi docenti universitari dell’ateneo di Catania nonché dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore Pino Carrabino, presenti alla cerimonia di premiazione.

“Premio tecnico” a Pamela Piazza (Augusta). Primo premio a Nella Mazzeo (Tremestieri Etneo), secondo premio a Giovanna Lamendola (Augusta), terzo premio a Serena Giuliana La Ferla (Augusta). Questi vincitori hanno ricevuto una targa e una stampa professionale della rispettiva foto.

I classificati dal quarto al decimo posto, premiati con la sola stampa, sono: Luca Pellino (Siracusa); Antonio Aquino (Augusta); Roberta Giummo (Augusta); Barbara Maugeri (Siracusa); Carla Litrico (Brucoli, Augusta); Giuseppe Longo Minnolo (Catania); Francesca Fazio (Augusta).

La nona edizione del concorso annovera, oltre alla sponsorizzazione di importanti aziende della Sicilia orientale, i patrocini istituzionali del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, della Regione siciliana e del Comune di Augusta, nonché dell’Accademia Gioenia di Catania, dei dipartimenti Di3a (Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente) e Dei (Dipartimento di economia e impresa) dell’ateneo di Catania, inoltre partner di lungo corso quali Rotary club Augusta, Ordine dei chimici e fisici di Siracusa, Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna (Otass) e il più recente supporto della Lega navale italiana sezione di Catania, dell’Ordine degli ingegneri di Catania, dell’Ordine degli architetti di Catania e dell’associazione di architetti “In/Arch Sicilia”.