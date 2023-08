Primo piano La banda musicale di Augusta suona per San Domenico a Vittoriosa (Malta) [Video] di

AUGUSTA – Questa domenica nel comune maltese di Vittoriosa (Birgu), in occasione della solenne processione che conclude i festeggiamenti in onore di San Domenico di Guzmán, suonano per il patrono “condiviso” ben quarantadue elementi del Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”.

È un momento di devozione e arte musicale, nel solco del gemellaggio tra la banda augustana e la “Filarmonika – Prince of Wales Own”, che da oltre un secolo suona per il santo domenicano a Vittoriosa.

Il corpo bandistico di Augusta, diretto dal maestro Gaetano Galofaro e presieduto da Emanuele Di Grande, ha partecipato a tutti i momenti salienti dei festeggiamenti, fin dalla processione d’apertura svolta venerdì 25 agosto, passando per quella del sabato al seguito della reliquia di San Domenico.

Questa domenica sera è il momento più importante per i devoti e per le due bande gemellate, le quali suonano alle ore 19 per l’uscita solenne di San Domenico dalla chiesa dedicata al patrono. Le immagini saranno trasmesse, in differita streaming di un’ora (ore 20), su questa pagina web e sui canali social de La Gazzetta Augustana.