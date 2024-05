Primo piano Disabilità, l’augustano Amenta nuovo presidente dell’associazione “20 novembre 1989” di

AUGUSTA – Si sono svolte stamani, in un hotel di Catania, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione “20 novembre 1989”, onlus che si occupa della tutela dei diritti delle famiglie con persone diversamente abili e che proprio nel Siracusano vede oltre cento famiglie aderenti.

L’avvocato catanese Maurizio Benincasa, cofondatore e presidente dell’associazione dall’anno della sua fondazione, ha ceduto la presidenza, dopo otto anni, all’augustano Sebastiano Amenta, già vicepresidente.

“So di lasciare il testimone a chi, come me, ha fortemente voluto questa associazione, l’ha vista nascere e crescere per diventare ciò che è oggi“, ha detto il legale etneo.

Amenta ha ringraziato i presenti, circa 250 provenienti da ogni parte della Sicilia, per la fiducia accordatagli all’unanimità e ha assicurato il prosieguo del suo impegno a favore dei soggetti con disabilità.

L’incontro si è concluso con l’elezione del nuovo direttivo dell’associazione. Qui di seguito i dodici eletti: Chiarenza Grazia, Cipriano Daria, Ursino Melina, Azzara Maria Cristina, Nociforo Valeria, Pappalardo Giuseppe, Rapisarda Cristina Rosa, Sgrelli Elisabetta, Raciti Monia, Di Perna Antonella, Raciti Monia, Finocchiaro Michela, Assenza Maria Parisi.

Il neo presidente Amenta ha quindi nominato Michela Finocchiaro vicepresidente, Giuseppe Pappalardo tesoriere e Daria Cipriano segretaria. Benincasa, come da statuto, ricoprirà la carica di presidente onorario.