Primo piano La performer augustana Lucia Blanco protagonista dello spettacolo “Raffaella!” di

AUGUSTA – È dedicato a Raffaella Carrà lo spettacolo che vede l’affermata performer augustana Lucia Blanco interpretare la poliedrica artista bolognese, scomparsa nel 2021, che ha segnato la storia della tv e della musica in Italia e non solo. In tour nei teatri dallo scorso autunno (data più recente lo scorso 8 marzo a Firenze), “Raffaella! Omaggio alla Carrà” è un viaggio emozionante attraverso la carriera della Carrà per riscoprire i momenti più significativi della sua straordinaria vita artistica.

Lucia Blanco, trapiantata da molti anni a Milano e protagonista di numerosi musical di successo, fa rivivere sul palco l’indimenticabile regina della tv, ricevendo l’apprezzamento del pubblico per la performance spumeggiante, con il naturale caschetto biondo, cantando e ballando i successi più famosi della Carrà.

Elemento centrale è, ovviamente, la musica: Blanco, accompagnata da sei ballerini e performer e da una band di cinque musicisti, interpreta una selezione delle canzoni più amate di Raffaella, da “Tanti auguri” a “A far l’amore comincia tu”, “Fatalità”, fino a “Rumore”.

Un tributo pensato dal regista Gabriele Colferai come un vero e proprio racconto tra danza, musica e parole, con la direzione artistica di Claudia Campolongo e le coreografie di Angelo Di Figlia.

“Un onore per me interpretare Raffaella Carrà – fa sapere la performer augustana – Una donna che non è stata solo una stella indiscussa dello star system mondiale, ma soprattutto un emblema di emancipazione femminile anche per le generazioni attuali. Ed è questo, secondo me, il regalo più grande che lo spettacolo lascia al pubblico in sala: la vitalità, la gioia di vivere e la libertà di essere sé stessi che Raffaella incarnava”.