Primo piano L’augustana Ombretta Tringali nominata nel Cts del Parco archeologico di Siracusa di

AUGUSTA – L’ex assessore comunale di Augusta, Ombretta Tringali (nella foto di repertorio in copertina) farà parte per i prossimi tre anni del neo costituito Comitato tecnico-scientifico (Cts) del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

La nomina arriva con lo stesso decreto assessoriale regionale di costituzione del Cts, firmato ieri dall’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Francesco Scarpinato.

L’esponente del governo Schifani ha designato entrambi gli esperti di sua competenza, che ai sensi della normativa regionale di riferimento devono essere “scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale“.

L’augustana Tringali è stata designata quale “membro della Pro loco di Augusta ed in possesso di laurea in “Conservazione dei beni culturali”, indirizzo storico-artistico“, come si legge nel decreto assessoriale. Può annoverare la recente esperienza amministrativa di quasi tre anni quale assessore comunale con deleghe a Politiche familiari, Turismo e promozione della città, Politiche dell’istruzione ed edilizia scolastica, ruolo da cui si è dimessa lo scorso luglio nell’ambito del secondo rimpasto della giunta guidata da Giuseppe Di Mare.

L’altro esperto di nomina dell’assessore regionale è l’ex soprintendente di Siracusa, Rosalba Panvini, attualmente “docente a contratto di “Egeo e Sicilia. Tra neolitico e II millennio a.C.” del corso di laurea in Archeologia – Disum – nonché docente a contratto di “Museologia e Museografia” del corso di laurea in Archeologia – Disfor – dell’Università degli studi di Catania, dipartimento di Scienze umanistiche“.

Manca ancora un componente, l’esperto che deve essere designato unitariamente dai sindaci dei comuni di Avola, Buscemi, Noto, Palazzolo Acreide, Siracusa, i quali sono componenti di diritto del Cts.

A presiedere il Cts è il direttore del Parco archeologico di Siracusa, l’architetto Carmelo Bennardo, dirigente regionale in servizio presso l’Assessorato dei beni culturali, insediatosi il 19 maggio scorso.

L’incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito, venendo corrisposto dal Parco il solo rimborso delle spese di viaggio dovute.