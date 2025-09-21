Primo piano L’augustano don Savaglia nominato parroco di Santa Tecla a Carlentini di

AUGUSTA – Martedì 23 settembre, alle ore 19, la comunità parrocchiale di Santa Tecla a Carlentini accoglierà il suo nuovo parroco, don Salvatore Savaglia, quarantenne, originario del borgo marinaro di Brucoli. La celebrazione eucaristica di immissione canonica sarà presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto.

Proveniente dalla parrocchia Maria SS.ma del Carmelo a Floridia, don Savaglia due mesi fa aveva salutato i fedeli con una lettera aperta: “Provo sentimenti di profonda gratitudine per voi, che in questi anni mi avete voluto bene e mi avete permesso di volerne a voi altrettanto“, scriveva, affidando alla Madonna il cammino futuro, “certi che quanto si è seminato sarà Lui a farlo crescere“.

La nomina di don Savaglia rientra nel più ampio quadro delle nuove disposizioni pastorali annunciate dall’Arcidiocesi di Siracusa. Insieme a lui, infatti, sono stati designati altri sacerdoti alla guida di parrocchie del territorio: a cominciare da don Camillo Messina suo successore a Maria Ss.ma del Carmelo in Floridia, quindi don Alfredo Andronico a San Michele Arcangelo in Villasmundo (Melilli), don Pietro Barracco all’Angelo Custode in Priolo Gargallo e don Marco Scolla a Cristo Re in Lentini. Tutte le immissioni canoniche si svolgeranno tra il 22 settembre e il 3 ottobre, con celebrazioni presiedute dall’arcivescovo.

L’Arcidiocesi ha reso noto anche altre nomine: don Salvatore Tanasi sarà amministratore parrocchiale di San Giuseppe in Cassibile (Siracusa), mentre don Helenio Schettini ricoprirà il ruolo di vicario parrocchiale presso la Sacra Famiglia a Siracusa.