Consorzio universitario Archimede, l’augustano Nicky Paci entra nel Cda

AUGUSTA – L’augustano Nicky Paci entra nel consiglio d’amministrazione del Consorzio universitario Archimede di Siracusa, su designazione congiunta del Libero consorzio comunale di Siracusa e del Comune di Siracusa, soci dell’ente.

La nomina si inserisce nella fase di rinnovamento dei vertici del Consorzio, che vede alla presidenza Giovanni Grasso, con l’obiettivo dichiarato di rafforzarne il ruolo nel sistema della formazione universitaria e delle opportunità per il Siracusano.

A darne notizia è il presidente del Libero consorzio comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa, che sottolinea il clima di condivisione istituzionale emerso nel recente incontro con il sindaco del capoluogo Francesco Italia, il neo presidente Grasso e lo stesso Paci. “Non è stato un semplice confronto istituzionale. È stato l’inizio di un dialogo vero su ciò che questo Consorzio può tornare ad essere per il nostro territorio: un luogo di formazione, opportunità e futuro”, afferma Giansiracusa.

Nel corso dell’incontro, secondo quanto rende noto il presidente dell’ex Provincia, è emersa “una volontà chiara: rilanciare il ruolo del Consorzio con serietà, competenza e una visione condivisa”, sottolineando come “quando le istituzioni si parlano con franchezza e obiettivi comuni, il cambiamento non è un’idea. Diventa un percorso possibile”.

Soddisfazione viene espressa anche dal diretto interessato, Nicky Paci: “Alcuni giorni addietro sono stato nominato nel Consiglio di amministrazione del Consorzio universitario Archimede di Siracusa. Ringrazio per la fiducia il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il presidente del Libero consorzio comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa che mi hanno indicato in quanto soci del consorzio universitario. Un grazie sincero a chi si è speso per il raggiungimento di questo nuovo traguardo”.

Dal punto di vista del profilo politico e amministrativo, Paci vanta una lunga esperienza: già assessore provinciale oltre quindici anni fa, è stato candidato a sindaco di Augusta nel 2015 e alle elezioni regionali del 2017. Più recentemente ha ricoperto l’incarico di amministratore unico della Me.ser., società in house del Comune di Melilli, tra il 2023 e il 2024.

Attualmente si colloca nell’area politica di Grande Sicilia, movimento di riferimento del sindaco di Melilli Peppe Carta, deputato all’Assemblea regionale siciliana e leader provinciale del partito autonomista.